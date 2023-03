Gary Lineker compara lei de Rishi Sunak às ideias de Hitler e BBC é pressionada a rescindir com apresentador

Gary Lineker não retira o que disse sobre a nova lei de imigração no Reino Unido e não receia que a BBC rescinda o seu contrato. O antigo futebolista inglês e estrela do programa da BBC "Match of the Day" viu-se envolvido em polémica, depois de ter comparado a nova lei britânica às "ideias da Alemanha dos anos 30", numa referência ao regime nazi de Adolf Hitler. A comparação, partilhada no Twitter, na terça-feira, terá enfurecido o governo liderado por Rishi Sunak e a imprensa dá conta de que a televisão pública britânica foi pressionada a rescindir com o comentador desportivo.

There is no huge influx. We take far fewer refugees than other major European countries. This is just an immeasurably cruel policy directed at the most vulnerable people in language that is not dissimilar to that used by Germany in the 30s, and I’m out of order? — Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) March 7, 2023

A ministra do Interior, Suella Braverman, afirmou que os comentários de Lineker "diminuem a tragédia indescritível" que foi o Holocausto. A governante foi mais longe e, em declarações ao programa "Political Thinking" da BBC, afirmou que a alusão é "ofensiva", notando que o seu marido é judeu e que, por isso, a sua família sente "de forma muito profunda o impacto do Holocausto".

Também esta quinta-feira, a ministra da Cultura, Lucy Frazer, afirmou no parlamento que o comentário de Lineker era "desapontante e inapropriado", referindo que a sua mãe foi uma das refugiadas que conseguiu fugir da Alemanha Nazi. Frazer disse que a BBC "era independente do governo", mas defendeu a importância de a televisão se manter imparcial para "manter a confiança do público que paga uma taxa para a sua licença".

A BBC emitiu um comunicado sobre a polémica na quarta-feira: a televisão pública disse ter tido uma "conversa franca" com Lineker sobre as diretrizes de imparcialidade que regem a estação.

Questionado pelos jornalistas se tinha falado com o diretor-geral da BBC, Lineker respondeu que sim e acrescentou que os dois "falam frequentemente". E à pergunta sobre se mantinha o que escreveu na mensagem, o ex-avançado inglês foi taxativo: "claro", afirmou.

Esta quinta-feira, numa nova mensagem no Twitter, Lineker agradeceu o "apoio incrível" que recebeu desde que a polémica estalou, lamentou que "esta história tenha tomado proporções ridículas" e deu a entender que vai continuar como apresentador da BBC. "Mal posso esperar para apresentar o 'Match of The Day' de domingo", indicou.