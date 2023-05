Gás natural europeu recua para nível mais baixo desde junho de 2021

Comissão Europeia aprova extensão do mecanismo ibérico para limitar preço do gás na produção de eletricidade

O gás natural europeu continua a negociar em baixa e atingiu esta quinta-feira o valor mais baixo em dois anos, com níveis de armazenamento confortáveis na Europa e um aumento das temperaturas que trava a procura.

Às 15:20 (hora em Lisboa), o contrato de futuros do TTF holandês, considerado a referência na Europa, estava em 30,25 euros por megawatt hora (MWh), momentos após ter recuado para 29,85 euros, o preço mais baixo desde junho de 2021.

"O nível global de consumo de gás natural continua a baixar" com a subida das temperaturas na Europa, explica numa nota Bjarne Schieldrop, analista na Seb.

"O aquecimento global reduz a procura de gás para aquecimento", acrescentou, uma vez que as temperaturas esperadas a curto prazo estão acima da média para esta altura do ano, diminuindo a procura.

Os níveis de armazenamento na Europa são também bastante superiores à média, segundo analistas da Energi Danmark, citados pela AFP.

"Os 'stocks' estão perto dos níveis recorde para este período do ano", indicou também Schieldrop, lembrando que a procura se mantém fraca.

"A crise energética europeia foi efetivamente interrompida graças a uma adaptação excecional da União Europeia (UE), na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia", apontou.

A Europa reduziu acentuadamente a sua dependência do gás russo. Segundo estimativas de analistas da DNB, a Rússia fornecia cerca de 40% das importações de gás na Europa antes da guerra na Ucrânia e menos de 10% atualmente.

Na terça-feira, a Comissão Europeia anunciou ter recebido propostas de 25 empresas para fornecimento de mais de 13,4 mil milhões de metros cúbicos de gás, no âmbito do primeiro concurso para aquisição conjunta ao nível da União Europeia (UE).

Após este primeiro concurso, em junho haverá uma segunda ronda de agregação da procura e de concursos, à qual se seguirão mais três rondas até ao final do ano.

Desde o início do ano, o gás natural europeu caiu mais de 60%, estando longe do recorde histórico de 345 euros por MWh em março de 2022, mas ainda em níveis elevados em comparação com anos anteriores. Em 2020, o preço do gás situava-se em 15 euros por MWh.