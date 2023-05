Uma explosão de gás no anexo de uma habitação da Igreja Nova do Sobral, em Ferreira do Zêzere, provocou um ferido grave, sabe a TVI/CNN Portugal.



Um homem apresenta múltiplas queimaduras e a sua situação clínica está a ser analisada.

Estão no local bombeiros, Guarda Nacional Republicana (GNR) e INEM.



A explosão provocou danos no anexo e também numa parede da habitação.