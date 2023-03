A Entidade Reguladora dos Serviços Energético (ERSE) propôs esta sexta-feira um aumento de 2,4% no preço do gás natural a partir de outubro.

De acordo com a nota divulgada, face ao preço médio do ano-gás anterior (2022-2023), os consumidores registarão a partir de outubro um acréscimo de 3,2% no preço de venda final. Contudo, face ao valor em vigor a partir de 1 de janeiro de 2023, decorrente da atualização trimestral ocorrida em janeiro de 2023, os consumidores irão observar um aumento médio de 2,4% em outubro de 2023.

A proposta segue agora para o Conselho Tarifário que deve emitir um parecer sobre a proposta em 30 dias. O valor final da tarifa do gás no mercado regulado a vigorar de outubro 2023 até setembro de 2024 será conhecida até 1 de junho.

Segundo o regulador, este acréscimo no mercado regulado é essencialmente justificado pelo aumento das tarifas de acesso às redes no ano gás 2023-2024, devido a uma diminuição da procura que resulta num incremento dos custos das infraestruturas.

Abrangidos por esta atualização, estão cerca de 408 mil consumidores que até ao final de fevereiro tinham contratos de fornecimento de gás no mercado regulado.

Assim, a partir de outubro, um casal sem filhos, com um consumo de 1610 kWh por ano no primeiro escalão, verá um acréscimo de 0,38 cêntimos na fatura mensal do gás, passando a pagar 13,92 euros. Já no caso de um casal com dois filhos, no segundo escalão, e com um consumo 3407 kWh por ano, o aumento será de 0,57 cêntimos, passando a pagar 26,25 euros por mês.