Preços do gás caem 8,1% no primeiro semestre na UE e Portugal regista dos valores mais altos

Os preços do gás doméstico na União Europeia (UE) tiveram, na primeira metade de 2025, uma descida de 8,1% face ao semestre anterior para 11,43 euros por 100 kWh e Portugal registou dos valores mais elevados.

Dados divulgados esta quarta-feira pelo gabinete estatístico da UE, o Eurostat, dão conta de que, nos primeiros seis meses deste ano, no espaço comunitário, os preços do gás para os agregados familiares na UE caíram 8,1% para 11,43 euros por 100 quilowatt-hora (kWh), em comparação com 12,44 euros no segundo semestre de 2024.

“Esta descida marca um regresso às flutuações sazonais dos preços do gás, típicas do período anterior à crise energética de 2022”, assinala o Eurostat.

Na variação homóloga, no primeiro semestre de 2025 face ao mesmo período do ano passado, registou-se uma subida de cerca de 3,5%, já que nessa altura os preços do gás doméstico eram em média de 11,04 euros por 100 kWh.

Na comparação em cadeia, nos primeiros seis meses deste ano em relação aos últimos seis meses de 2024, a percentagem de impostos e taxas no preço final do gás aumentou de 30,0% para 31,1%, segundo o Eurostat, que o atribui à “redução gradual dos subsídios, sobretudo sob a forma de diminuições fiscais, aplicados nos semestres anteriores”.

Por países da UE, no que toca aos preços expressos em padrão de poder de compra (PPS), os preços mais elevados de gás natural para as famílias foram observados na Suécia (17,55), Portugal (15,34) e nos Países Baixos (13,80).

Os preços mais baixos em PPS registaram-se na Hungria (4,43), Croácia (6,47) e Luxemburgo (7,04).

Também divulgados esta quarta-feira foram dados sobre o preço médio da eletricidade para os agregados familiares na UE, que se manteve no primeiro semestre de 2025, nos 28,72 euros por 100 kWh, após uma diminuição de 0,5% em relação aos 28,87 euros registados no segundo semestre de 2024.

“Esta tendência prolonga o período de estabilidade dos preços, embora estes continuem muito acima dos níveis anteriores à crise energética de 2022”, observa o Eurostat.

O gabinete estatístico aponta que a proporção de impostos e taxas nas faturas de eletricidade aumentou de 24,7% no segundo semestre de 2024 para 27,6% na primeira metade de 2025 e que, por isso, a redução dos preços antes de impostos ainda não se refletiu nos preços finais pagos pelos consumidores.

Na comparação homóloga, no primeiro semestre de 2025 face ao mesmo período do ano passado, registou-se uma descida de 1,53%, após preços de 29,16 euros.

O preço expresso em PPS da eletricidade para os agregados familiares portugueses foi de 28,99.