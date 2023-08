O que é que ter gases diz sobre a sua saúde

Tal como toda a gente faz cocó, toda a gente tem gases. Mas as razões que o causam podem variar e, por vezes, podem ser motivo de preocupação.

"Como gastroenterologista pediátrico, estão sempre a perguntar-me sobre este assunto", afirma o médico Mark Corkins, chefe da divisão de gastroenterologia pediátrica do Centro de Ciências da Saúde da Universidade do Tennessee. "Há duas fontes de 'gases', e nem todo os gases são gases. Parte do que passamos é ar. Todos nós engolimos algum ar, e algumas pessoas engolem muito ar. Isso parece não ter cheiro".

Os verdadeiros gases, por outro lado, são principalmente o subproduto da fermentação de alimentos no cólon, disse Corkins, que também é professor de pediatria. "O nosso cólon tem (milhares de milhões de) bactérias a viver nele. ... Se não digerirmos (os alimentos), as bactérias digerem-nos".

Quando se trata da quantidade de espaço que os gases ocupam, a verdadeira questão também tende a ser maior em volume e acontece quando a comida está a movimentar-se através do cólon, acrescentou.

Libertar gases "entre cinco e 15 vezes por dia... é totalmente normal", disse William Chey, professor de Gastroenterologia H. Marvin Pollard da Universidade de Michigan, nos EUA. "Isto porque as pessoas são diferentes em termos da forma como o seu trato (gastrointestinal) funciona, do microbioma que vive no interior do trato gastrointestinal e do que comem. Todas estas coisas são factores-chave para determinar a frequência com que se libertam gases, a quantidade de gases que se libertam e o cheiro dos gases".

Alguns odores são mais pungentes do que outros por essas razões, dizem os especialistas, mas não há nenhum cheiro que seja uma bandeira vermelha.

Os gases não são tanto indicadores da saúde intestinal como o são a frequência e a textura dos movimentos intestinais. Mas as escolhas alimentares podem levar a mais ou menos gases, e há certos pontos em que vale a pena mencionar os gases a um médico.

Factores de flatulência

A flora intestinal é importante porque ajuda o corpo a fabricar vitaminas e a produzir alguns dos ácidos gordos de cadeia curta que alimentam o revestimento do nosso cólon, pelo que ter um pouco de gases (provenientes desses processos) é bom, diz Corkins. "Caso contrário, não estamos a alimentar a nossa flora, que é, na verdade, uma relação simbiótica", acrescentou.

Mas o que pode levar especialmente a gases, ou quantidades excessivas, é comer alimentos que são mais difíceis de digerir e, portanto, mais propensos a fermentar, disseram os especialistas.

"O velho clássico é o feijão, e há uma proteína no feijão que tende a ser difícil de digerir", disse Corkins.

Os feijões são uma fonte de FODMAPs - [acrónimo inglês para] oligossacarídeos fermentáveis, dissacarídeos, monossacarídeos e polióis. Trata-se de hidratos de carbono ou açúcares de cadeia curta que, para algumas pessoas, são mal absorvidos pelo intestino delgado, provocando problemas digestivos como gases, cólicas, diarreia, obstipação ou inchaço do estômago. Os alimentos ricos em FODMAPs incluem certos vegetais, frutas, amidos e produtos lácteos, como couve-flor, alho, maçãs, pêssegos, leite, trigo e xarope de milho com alto teor de frutose.

"Muitos de nós inadvertidamente ingerimos uma grande quantidade de FODMAPs, mas cada pessoa tem um padrão um pouco diferente quanto à sua capacidade de absorção e metabolização", disse Rena Yadlapati, professora de medicina na divisão de gastroenterologia da Universidade da Califórnia, em San Diego, EUA.

"Algumas pessoas, alternativamente, terão problemas quando comem muita carne vermelha", disse Chey. "De facto, (para) quase toda a gente, se comer carne vermelha suficiente, não conseguirá digeri-la ou absorvê-la adequadamente, e ela chegará ao seu cólon onde é fermentada para produzir gases e produtos químicos".

A mesma coisa pode acontecer com o excesso de hidratos de carbono que não são absorvidos e acabam por fermentar no cólon, acrescentou.

"A outra coisa é certificar-se de que os seus hábitos intestinais são regulares", disse Chey. "Os indivíduos que têm prisão de ventre são muito mais propensos a ter inchaço e flatulência. A razão para isso é que, se as coisas se movem muito lentamente através do trato gastrointestinal, têm mais tempo para interagir com as bactérias no trato gastrointestinal, particularmente no cólon. E isso vai produzir mais gases".

Como lidar com os gases incontroláveis

Se os seus gases estão a causar-lhe desconforto ou a interferir com a sua vida diária, deve falar com um médico, dizem os especialistas. Há outras coisas que pode tentar.

"Vamos interrogar os pacientes sobre cada um desses diferentes fatores - dieta, microbioma e função do trato gastrointestinal - e tentar corrigir algumas das coisas que achamos que podem estar a contribuir para problemas de flatulência ", disse Chey. "Se alguém está a comer uma dieta ocidental típica que contém muitos alimentos processados e hidratos de carbono, açúcares - reduzir isso e comer uma dieta mais saudável pode ser realmente útil.

Uma dieta com baixo teor de FODMAP "é provavelmente uma das maiores intervenções sobre as quais conversei com os pacientes", disse Yadlapati.

Você também deve visitar o seu médico se estiver a ter perda de peso não intencional, sangue nas fezes ou mudanças nos hábitos intestinais - especialmente diarreia frequente - além da flatulência excessiva, disseram Chey e Yadlapati.

"Isso pode ser um sinal de infeção, inflamação ou deficiências enzimáticas, que podem ser identificadas e corrigidas com a ajuda de um profissional de saúde", disse Chey.

Enquanto aguarda a sua consulta médica, mantenha um "diário de gases" onde anota quando está a ter gases e que tipos de actividades físicas e refeições aconteceram à volta desses momentos, para que possa começar a identificar padrões, disse Yadlapati.

O médico pode também aconselhar o consumo de remédios de venda livre, como simeticone, carvão ativado, óleo de hortelã-pimenta com revestimento entérico ou probióticos.