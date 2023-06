O preço dos combustíveis voltou a ser atualizado, mas apenas para a gasolina, que esta segunda-feira desce 2 cêntimos por litro, o que resulta num preço médio de 1,68 euros por litro.

No caso do gasóleo, os preços mantêm-se. A Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) indica que o preço médio do gasóleo é de 1,48 euros por litro.