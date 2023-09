Gasóleo desce um cêntimo e gasolina sobe um cêntimo na próxima semana

Na próxima semana, os preços dos combustíveis vão ter um comportamento diferente. Por isso, se tem carro a gasóleo espere por segunda-feira para abastecer, mas se tem a gasolina aproveite e faço-o já este fim de semana. Fonte do mercado avançou ao ECO que o litro de gasóleo, o combustível mais usado em Portugal, deverá descer um cêntimo, e a gasolina deverá subir um cêntimo.

A partir de segunda-feira, quando for abastecer, deverá passar a pagar 1,795 euros por litro de gasóleo simples e 1,867 euros por litro de gasolina simples 95, tendo em conta os valores médios praticados nas bombas à segunda-feira, divulgados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

Estes preços já têm em conta os descontos aplicados pelas gasolineiras e a revisão das medidas fiscais temporárias para ajudar a mitigar o aumento dos preços dos combustíveis. O Governo manteve os apoios aos combustíveis que vigoraram em agosto, apesar do aumento dos preços, que representaram um agravamento em dois cêntimos a taxa de carbono no gasóleo e em 1,8 cêntimos na gasolina face a julho.

Os preços podem ainda sofrer alterações para ter em conta o fecho das cotações do petróleo brent esta sexta-feira e o comportamento do mercado cambial. Mas também porque os preços finais resultam da média dos valores praticados por todas as gasolineiras. E é de recordar que os preços cobrados ao consumidor final podem variar consoante o posto de abastecimento.

Esta evolução dos preços dos combustíveis surge depois de, esta semana, se ter registado uma subida de 5,3 cêntimos no gasóleo e de os preços da gasolina terem descido 0,2 cêntimos. Comportamentos próximos das expectativas do mercado que apontava para a subida de seis cêntimos no gasóleo e de meio cêntimo na gasolina.

Os preços caminham para a primeira queda semanal após três semanas consecutivas de ganhos. Esta sexta-feira os preços do brent, que serve de referência para o mercado europeu, sobem 0,85% esta sexta-feira para os 94,09 dólares por barril.