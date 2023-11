Estudo revela que os gatos têm 276 expressões faciais diferentes

Orelhas achatadas, pupilas contraídas, um lamber de lábios. Se alguma vez se perguntou se as caras peludas dos seus amigos felinos diziam alguma coisa quando se juntavam, é provável que sim.

Num estudo publicado na revista Behavioural Processes no mês passado, dois cientistas norte-americanos contaram 276 expressões faciais diferentes quando gatos domesticados interagiam entre si.

"O nosso estudo demonstra que a comunicação dos gatos é mais complexa do que se supunha", disse à CNN Brittany Florkiewicz, uma psicóloga evolucionista do Lyon College, no Arkansas, acrescentando que as suas descobertas sugerem que a domesticação tem um impacto significativo no desenvolvimento da sinalização facial.

Os gatos que se sentem amigáveis mostram olhos fechados e orelhas viradas para a frente. Imagem de Chris Winsor/Moment RF/Getty Images

Florkiewicz explicou que os gatos domesticados são tipicamente mais tolerantes socialmente do que os seus homólogos selvagens, devido à forma como vivem em proximidade com os humanos, pelo que os investigadores estavam à espera de ver expressões em contextos positivos e negativos - mas ficaram surpreendidos ao "observar 276 expressões faciais morfologicamente distintas".

De acordo com Florkiewicz e a autora principal, Lauren Scott, uma estudante de medicina do Centro Médico da Universidade do Kansas com um interesse pessoal em gatos, a domesticação permite mais interacções sociais de gato para gato, razão pela qual a dupla acreditava que eles mostrariam mais expressão.

Para reunir dados, Scott filmou 53 gatos num café para gatos em Los Angeles, entre agosto de 2021 e junho de 2022. Dos 194 minutos de filmagem reunidos ela registrou 186 interações felinas. Os gatos eram pêlos curtos domésticos adultos de ambos os sexos, todos castrados ou esterilizados.

Os dois investigadores avaliaram as diferenças de expressão com um sistema de codificação concebido especificamente para os gatos, denominado "Cat Facial Action Coding System", e observando o número e os tipos de movimentos dos músculos faciais. O estudo acrescenta que não foram incluídos os movimentos musculares associados a processos biológicos, como a respiração e o bocejo.

Um gato agressivo tem as pupilas contraídas e as orelhas encostadas à cabeça. yhelfman/iStockphoto/Getty Images

Embora não tenham conseguido atribuir um significado a cada expressão registada, Florkiewicz e Scott descobriram que 45,7% das expressões codificadas eram amigáveis, enquanto 37% eram agressivas.

O artigo detalha que uma expressão amigável é mostrada quando as orelhas e os bigodes se movem para a frente enquanto os olhos se fecham, e um gato agressivo tem as pupilas contraídas, as orelhas achatadas contra a cabeça e um deslizar de língua do lábio.

"A nossa esperança é alargar o tamanho da nossa amostra de modo a incluir gatos que vivem noutros locais... analisando as expressões faciais de gatos que vivem em casas com vários gatos, colónias selvagens", etc., disse Florkiewicz.

Outro objetivo para o futuro é realizar um estudo de acompanhamento para determinar o significado de mais expressões, acrescentou.