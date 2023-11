Quer saber se o seu gato o ama? Procure estes sinais

Até os donos de gatos mais dedicados se perguntam a dada altura, talvez acordando com suores frios a meio da noite, se o seu gato os ama realmente.

As pessoas que gostam de cães gostam de salientar, presunçosamente, a longa história dos cães como o melhor amigo da humanidade. Mas a investigação mostra que a reputação dos gatos como animais de estimação frios e indiferentes não é merecida.

Devido à sua ascendência evolutiva, os gatos domésticos são, por natureza, mais independentes do que os cães. Os antepassados selvagens dos nossos gatos não viviam em grupos sociais como os caninos. No entanto, durante o processo de domesticação, os gatos desenvolveram a capacidade de estabelecer relações sociais não só com outros gatos, mas também com pessoas.

Embora não dependam das pessoas para se sentirem seguros como os cães, muitos gatos demonstram afeto pelos seus tutores e parecem valorizar muito a companhia dos seus companheiros humanos. O seu apego aos humanos é parcialmente influenciado pelas suas experiências de serem manuseados por pessoas quando eram gatinhos.

Os gatos comportam-se em relação aos humanos da mesma forma que reagem aos seus amigos felinos, pelo que o segredo para saber se o seu gato se sente ligado a si reside no seu comportamento.

A investigação mostra que a reputação dos gatos como animais de estimação frios e indiferentes é imerecida. Estes quatro sinais mostram que o seu animal de estimação se preocupa realmente. Adobe Stock

Cuidado com o cheiro

A capacidade de comunicar com outros gatos a longas distâncias e quando já não estão fisicamente presentes foi uma vantagem para os seus antepassados selvagens. Os nossos gatos de estimação mantiveram este "super-sentido" e dependem fortemente desta forma de comunicação.

Em particular, os gatos utilizam o cheiro para identificar os membros do seu grupo social ou família, partilhando um perfil olfativo de grupo. Os gatos têm glândulas odoríferas nos flancos, na cabeça e à volta das orelhas, e esfregam frequentemente a cabeça contra pessoas e objectos que lhes são familiares e reconfortantes.

O seu gato esfrega a cabeça ou o lado contra as suas pernas? A sensação de suavidade que sente contra as suas pernas é, na verdade, o seu gato a identificá-lo como um amigo e é um grande elogio.

Veja como ele o cumprimenta

Um dos sinais mais evidentes de que o seu animal de estimação gosta de si é a forma como o seu gato o cumprimenta. Quando os gatos cumprimentam os membros do seu grupo social, mostram sinais que indicam amizade e um desejo de se aproximarem. Os gatos também mostram estes sinais aos humanos.

Uma cauda na posição vertical de mastro mostra uma intenção amigável (o equivalente felino a um aceno), indicando familiaridade, confiança e afeto. Alguns gatos também usam uma cauda erguida em forma de ponto de interrogação para cumprimentar alguém de quem gostam ou para indicar que querem brincar.

Por vezes, os gatos entrelaçam as suas caudas como sinal de amizade e o equivalente humano a isto é enrolar a cauda à volta da sua barriga da perna.

Rolar e expor a vulnerável parte inferior da barriga é outro gesto que indica que o gato confia em si. No entanto, os gatos preferem ser acariciados na zona da cabeça e do pescoço, pelo que este não é normalmente um pedido para uma massagem na barriga. As tentativas de acariciar a barriga de um gato resultam muitas vezes numa retirada apressada, ou mesmo em garras.

A saudação "chirrup" ou "trill" é um som melodioso que os gatos emitem para cumprimentar as pessoas que preferem. Assim, se o seu gato cantar para si desta forma, pode ter a certeza de que ele está contente por o ver.

Aquela sensação familiar quando o seu gato bate na parte de trás do seu joelho também pode ser um sinal de que ele sente uma ligação extremamente próxima a si. O toque com a cabeça, versão A versão felina de um "bate-aí", é normalmente guardada para os amigos felinos mais próximos e para os humanos de maior confiança.

Procure por piscadelas

O seu gato também pode estar a sinalizar secretamente o seu afeto na forma como olha para si. Quando os gatos encontram pessoas estranhas ou outros gatos que não conhecem, normalmente cumprimentam-nos com um olhar sem pestanejar. Mas é mais provável que pestanejem lentamente para os gatos com quem têm uma boa relação.

Os estudos sugerem que as piscadelas lentas estão associadas a um estado emocional positivo e podem ser um sinal de confiança, contentamento e afeto, semelhante a um sorriso humano. Se quiser retribuir o elogio, pestaneje e o seu gato poderá pestanejar de volta. Esta é uma boa forma de criar laços com o seu gato se ele não gostar de ser tocado.

Eles aproximam-se

Os gatos são muito protectores do seu espaço pessoal e não gostam que convidados indesejados o invadam. Se um gato permite que se aproxime dele, isso sugere uma ligação estreita, especialmente quando o contacto é frequente ou duradouro.

O facto de se enroscar no seu colo para dormir a sesta é um sinal de profunda confiança. As carícias só acontecem entre gatos com uma relação calorosa, pelo que lamber a sua mão ou o seu rosto pode ser uma demonstração de carinho, mesmo que essas línguas farpadas possam não ser assim tão gentis.

Emily Blackwell é professora sénior de Comportamento e Bem-Estar Animal na Universidade de Bristol. Blackwell recebe financiamento da Cats Protection e do Waltham Petcare Science Institute.