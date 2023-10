Primeiros camiões com ajuda humanitária entram em Gaza depois de 15 dias de guerra

Como e quem financia o Hamas? Há criptomoedas e donativos. Mas Irão e Catar (com a ajuda de Israel) são os principais financiadores

Os primeiros camiões com ajuda humanitária entraram, este sábado de manhã, em Gaza a partir da fronteira com o Egito, avança a imprensa internacional.

A televisão estatal egípcia mostrou vários camiões a passarem pelos enormes portões do posto fronteiriço, no 15.º dia da guerra entre Israel e o movimento islamita Hamas, no poder em Gaza, depois de toneladas de ajuda se amontoarem há dias à espera de serem encaminhadas para os 2,4 milhões de habitantes de Gaza, metade dos quais crianças, que estão sem água, eletricidade ou combustível.

Antes, o porta-voz do Hamas adiantou que estava prevista a entrada em Gaza de 20 camiões com ajuda humanitária, que inclui equipamento médico e quantidades limitadas de comida.

"O comboio de ajuda humanitária que deverá entrar hoje inclui 20 camiões que carregam medicamentos, equipamentos médicos e uma quantidade limitada de comida", pode ler-se num comunicado do porta-voz do Hamas, citado pela Reuters.

Depois da passagem dos camiões, o gabinete de imprensa do Hamas emitiu uma declaração onde afirma que a ajuda humanitária esperada "não vai mudar as condições médicas catastróficas em Gaza".

Cerca de 20 minutos depois da fronteira ter aberto, a CNN Internacional avançou que a fronteira já tinha voltado a encerrar, uma vez que todos os camiões já tinham entrado em Gaza. De acordo com um porta-voz do Secretário-Geral das Nações Unidas, os 20 camiões que este sábado cruzaram a fronteira eram do Crescente Vermelho egípcio.

Mais de 200 camiões carregados, com cerca de 3.000 toneladas de ajuda, estão perto do posto há vários dias, à espera de autorização para entrar. Na próxima segunda-feira, segundo um porta-voz da ONU em declarações à CNN, deverão voltar a passar camiões de ajuda humanitária pelo posto fronteiriço de Gaza.