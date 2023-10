Investigação CNN. Análise forense de imagens e vídeos sugere que a explosão do hospital em Gaza foi causada por um rocket e não por um ataque aéreo israelita

Nos dias que se seguiram à explosão que destruiu o hospital Al-Ahli, na cidade de Gaza, matando centenas de palestinianos, continuam a existir reivindicações entre militantes palestinianos e o governo israelita sobre a culpa da explosão. Mas a análise forense de imagens e filmagens disponíveis ao público começou a oferecer algumas pistas sobre a causa da explosão.

A CNN analisou dezenas de vídeos publicados nas redes sociais, transmitidos em direto e filmados por um jornalista freelancer que trabalha para a CNN em Gaza, bem como imagens de satélite, para tentar perceber o que aconteceu com o máximo de pormenor possível.

Sem a possibilidade de aceder ao local e recolher provas no terreno, nenhuma conclusão pode ser definitiva. Mas a análise da CNN sugere que um foguete lançado de dentro de Gaza se partiu no ar e que a explosão no hospital foi o resultado da queda de parte do foguete no complexo hospitalar.

Especialistas em armas e explosivos com décadas de experiência na avaliação de danos provocados por bombas, que analisaram as provas visuais, disseram à CNN que acreditam que este é o cenário mais provável - embora alertem para o facto de a ausência de restos de munições ou estilhaços no local tornar difícil ter a certeza. Mas todos concordaram que as provas disponíveis dos danos no local não eram consistentes com um ataque aéreo israelita.

Israel afirma que a explosão foi causada por um foguete "mal disparado" do grupo Jihad Islâmica (PIJ), uma afirmação que o presidente dos Estados Unidos da América (EUA), Joe Biden, disse na quarta-feira ser apoiada pelos serviços secretos norte-americanos. Um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional afirmou mais tarde que a análise de imagens aéreas, interceções e informações de fonte aberta sugeriam que Israel "não é responsável".

Os responsáveis palestinianos e vários líderes árabes acusam, no entanto, Israel de ter atingido o hospital no âmbito dos ataques aéreos em curso em Gaza. A Jihad Islâmica - um grupo rival do Hamas - negou a responsabilidade pelo sucedido.

Mulheres e crianças feridas sentam-se no chão do Hospital Al-Shifa, depois de terem sido transportadas do Hospital Batista Al-Ahli, na sequência de uma explosão ocorrida na terça-feira, 17 de outubro (Abed Khaled/AP)

A guerra entre Israel e o Hamas desencadeou uma onda de conteúdos enganadores e falsas alegações na Internet. Essa desinformação, associada à natureza polarizadora do conflito, tornou difícil separar os factos da ficção.

Nos últimos dias, vários meios de comunicação social publicaram investigações sobre a explosão do Hospital Al-Ahli. Alguns chegaram a conclusões diametralmente diferentes, o que reflete os desafios de fazer este tipo de análise à distância.

Mas, à medida que mais informações vão surgindo, a investigação da CNN - que inclui uma análise do vídeo noturno da explosão e imagens horríveis dos feridos e mortos no interior do complexo hospitalar - é um esforço para esclarecer pormenores da explosão para além do que Israel e os EUA produziram publicamente.

Um clarão de luz na escuridão

Cortesia "Al Jazeera" - Cidade de Gaza, 17 de outubro

Na terça-feira à noite, uma chuva de foguetes iluminou o céu noturno sobre Gaza antes da explosão mortal, de acordo com vídeos analisados pela CNN.

Uma câmara da Al Jazeera, situada na parte ocidental de Gaza e virada para leste, estava a transmitir em direto no canal às 18:59 locais de terça-feira à noite, de acordo com a hora marcada. As imagens parecem mostrar um foguete disparado de Gaza a viajar numa trajetória ascendente antes de inverter a direção e explodir, deixando uma breve e brilhante mancha de luz no céu noturno sobre a cidade de Gaza. Momentos depois, são visíveis duas explosões no solo, incluindo uma no Hospital Batista Al-Ahli.

Ao verificar a posição da câmara, a CNN conseguiu determinar que o foguete foi disparado de uma zona a sul da cidade de Gaza. A CNN localizou geograficamente a explosão no hospital fazendo referência a edifícios próximos, a oeste do complexo. Imagens captadas por uma webcam em Telavive apontando para sul em direção a Gaza, que a CNN sincronizou com a transmissão em direto da Al Jazeera, mostram uma série de rockets de Gaza pouco antes da explosão.

Vários especialistas em armamento disseram à CNN que o vídeo da Al Jazeera parecia mostrar um foguete a arder no ar antes de se despenhar no recinto do hospital, mas que não podiam afirmar com certeza que os dois incidentes estavam ligados - devido aos desafios de calcular a trajetória de um foguete que tivesse falhado ou mudado de rumo a meio do voo.

"Creio que isto aconteceu - um rocket avariou e não caiu inteiro. É provável que se tenha desfeito em pleno ar por alguma razão e que o corpo do rocket tenha caído no parque de estacionamento. Aí, os restos de combustível incendiaram-se e incendiaram carros e outros combustíveis no hospital, causando a grande explosão que vimos", disse à CNN Markus Schiller, um especialista em mísseis baseado na Europa que trabalhou em análises para a NATO e a União Europeia.

"Mas é impossível confirmar. Se um rocket funcionasse mal... é impossível prever a sua trajetória de voo e o seu comportamento, pelo que não poderia basear-me nas análises habituais sobre a altitude, a trajetória de voo e o tempo de combustão", acrescentou.

O coronel aposentado da Força Aérea dos EUA Cedric Leighton, ex-vice-diretor da Agência de Segurança Nacional dos EUA e analista militar da CNN, disse que a explosão aérea era "consistente com um rocket avariado", acrescentando que o rasto de luz era consistente com "um rocket a queimar combustível enquanto tenta atingir a altitude".

Chad Ohlandt, engenheiro sénior da Rand Corporation em Washington, DC, concordou que o clarão de luz sugeria que o motor do rocket estava "a funcionar mal".

Tem havido alguma especulação nas redes sociais de que a quebra do rocket poderia ter sido causada pelo sistema de defesa Iron Dome de Israel. Mas os especialistas disseram que não há provas de que algo tenha intercetado o rocket, e Israel diz que não usa o sistema em Gaza.

Às 19:00, o braço armado do Hamas, as Brigadas Al-Qassam, publicou no seu canal Telegram que tinha bombardeado Ashdod, uma cidade costeira israelita a norte de Gaza, com "uma série de rockets". Poucos minutos depois, o PIJ declarou no Telegram que o seu braço armado, as Brigadas Al-Quds, tinha lançado ataques contra Telavive em resposta ao "massacre de civis pelo inimigo".

Um outro vídeo noturno da explosão, que parece ter sido filmado por um telemóvel a partir de uma varanda e que também foi geolocalizado pela CNN, capta um zumbido antes de o céu se iluminar e de irromper uma grande explosão.

De X - Cidade de Gaza, 17 de outubro

Dois peritos em armamento que analisaram as imagens para a CNN afirmaram que o som do vídeo não era consistente com o de um explosivo militar de alta qualidade, como uma bomba ou um obus. Ambos afirmaram que não era possível tirar conclusões definitivas a partir do áudio do vídeo, ressalvando que o telemóvel poderia ter afetado a fiabilidade do som.

Um importante perito em acústica dos EUA, que não tinha autorização da sua universidade para falar publicamente, analisou a forma de onda do som do vídeo e concluiu que, embora houvesse mudanças na frequência do som, indicando que o objeto estava em movimento, não havia qualquer informação direcional que pudesse ser recolhida.

Pânico e carnificina

Dentro do hospital, o som era ensurdecedor. O Dr. Fadel Na'eem, chefe do departamento de ortopedia, disse que estava a fazer uma cirurgia quando a explosão soou no hospital. Segundo ele, o pânico instalou-se quando os funcionários entraram a correr na sala de operações, gritando por socorro e dando conta de várias vítimas.

"Acabei de terminar uma cirurgia e de repente ouvimos uma grande explosão", disse o Dr. Na'eem à CNN num vídeo gravado. "Pensámos que era fora do hospital, porque nunca pensámos que bombardeassem o hospital".

Depois de sair da sala de operações, o Dr. Na'eem disse que encontrou uma cena impressionante. "A equipa médica esforçou-se por tratar dos feridos e dos moribundos, mas a magnitude da devastação foi avassaladora".

Explosão mortal num hospital de Gaza terá feito centenas de mortos

Israel afirma que o atentado foi provocado por um foguete da Jihad Islâmica que "não disparou", enquanto os responsáveis palestinianos culparam Israel. A explosão ocorreu na cidade de Gaza, no norte da Faixa de Gaza, um enclave densamente povoado onde vivem cerca de 2 milhões de pessoas.

"Pensámos que tinha sido por engano. E no dia seguinte [os israelitas] telefonaram ao diretor médico do hospital e disseram-lhe: 'Avisámo-vos ontem, porque é que ainda estão a trabalhar? Têm de evacuar o hospital", disse o Dr. Na'eem, acrescentando que muitas pessoas e doentes tinham fugido antes da explosão, com receio de que o hospital fosse novamente atingido.

A CNN não conseguiu verificar de forma independente os pormenores do ataque de 14 de outubro descrito pelo Dr. Na'eem e contactou as IDF para obter comentários. As IDF afirmaram que não têm como alvo os hospitais, embora a ONU e os Médicos Sem Fronteiras afirmem que os ataques aéreos israelitas atingiram instalações médicas, incluindo hospitais e ambulâncias.

Embora seja difícil confirmar de forma independente quantas pessoas morreram na explosão, o derramamento de sangue pode ser visto em imagens do rescaldo partilhadas nas redes sociais. Em fotografias e vídeos, crianças pequenas, feridas e cobertas de pó são levadas a correr para serem tratadas. Outros corpos sem vida são vistos no chão.

Um voluntário local que não revelou o nome descreveu o terrível rescaldo da explosão no Hospital Batista Al-Ahli, dizendo que chegou às oito da manhã e ajudou a recolher os restos mortais das pessoas mortas no local.

"Recolhemos seis sacos cheios de pedaços dos cadáveres - pedaços", disse ele. "O mais velho de quem recolhemos os restos mortais tinha talvez oito ou nove anos de idade. Mãos, pés, dedos, tenho aqui metade de um corpo no saco. O que é que eles estavam a fazer, o que é que eles fizeram. Nenhum deles tinha sequer uma escova de dentes, quanto mais uma arma."

Os corpos dos mortos numa explosão no Hospital Al-Ahli são colocados no pátio do Hospital Al-Shifa, na cidade de Gaza, na terça-feira, 17 de outubro. (Abed Khaled/AP)

Um jornalista freelancer que trabalha para a CNN em Gaza foi ao local no dia seguinte, entrevistando testemunhas oculares e filmando o raio da explosão em pormenor, captando a cratera de impacto, que tinha cerca de 0,9x0,9 metros de largura e 30 cm de profundidade. Alguns destroços e danos eram visíveis na área mais alargada, incluindo carros queimados, edifícios com marcas e janelas rebentadas.

Analisando o rescaldo

Oito peritos em armas e explosivos que analisaram as imagens da CNN concordaram que a dimensão reduzida da cratera e os danos superficiais generalizados não eram compatíveis com uma bomba de avião, que teria destruído a maior parte das coisas no ponto de impacto. Muitos disseram que as provas apontavam para a possibilidade de a explosão ter sido provocada por um rocket.

Marc Garlasco, ex-analista de inteligência de defesa e investigador de crimes de guerra da ONU com décadas de experiência na avaliação de danos causados por bombas, disse que o que quer que tenha atingido o hospital em Gaza não foi um ataque aéreo. "Mesmo a mais pequena JDAM [munição conjunta de ataque direto] deixa uma cratera de 3 metros", disse à CNN, referindo-se a um sistema guiado ar-terra que faz parte do arsenal de armas israelitas fornecido pelos EUA. Chris Cobb-Smith, um perito britânico em armamento que fez parte de uma equipa da Amnistia Internacional que investigou as armas utilizadas por Israel durante a guerra de Gaza em 2009, disse à CNN que a dimensão da cratera o levou a excluir a hipótese de uma bomba pesada lançada do ar. "O tipo de cratera que vi nas imagens até agora não é suficientemente grande para ser o tipo de bomba que vimos ser lançada na região em muitas ocasiões", disse. Consequências do complexo do Hospital Batista Al-Ahli: As imagens do local mostram uma pequena cratera de impacto, detritos e danos na área mais alargada, incluindo carros queimados, edifícios com marcas e janelas rebentadas. Fontes: Análise de imagens e fotografias da CNN, Maxar Technologies (imagem de satélite de 19 de outubro de 2023) | Gráficos: Paul Murphy e Henrik Pettersson, CNN Um investigador de armamento disse que o impacto era "mais caraterístico de um ataque de rocket com marcas de queimaduras de restos de combustível ou propulsor de foguetão", e não algo que se veria num "projétil de artilharia típico". Cobb-Smith disse que a combustão que se seguiu à explosão era inconsistente com um ataque de artilharia, mas que não podia ser totalmente excluída. Outros disseram que os danos observados no local - especificamente nos carros queimados - não parecem sugerir que a explosão tenha sido o resultado de uma detonação de explosão, que é quando um projétil explode no ar antes de atingir o solo, ou de fogo de artilharia. Patrick Senft, coordenador de investigação da Armament Research Services (ARES), disse que, nesse caso, teria esperado que os tetos dos carros apresentassem danos significativos de fragmentação e que o local de impacto fosse mais profundo. "Para um projétil de artilharia de 152 / 155 mm com um fuzil de detonação pontual (que inicia a explosão ao atingir o solo), eu esperaria uma cratera com cerca de 1,5 metros de profundidade e 5 metros de largura. A cratera aqui parece substancialmente mais pequena", disse Senft. Um especialista em explosivos, que está atualmente a trabalhar na polícia e não estava autorizado a falar com a imprensa, disse que é provável que os estilhaços do projétil tenham incendiado o combustível e o líquido inflamável nos carros, razão pela qual a bola de fogo foi tão grande. Este tipo de explosões gera uma onda de calor que é particularmente mortal para as crianças e os mais frágeis. O mesmo especialista, que passou décadas a conduzir investigações forenses em zonas de conflito em todo o mundo, disse também que os danos no local da cratera, e no local, não eram congruentes com os danos normalmente observados num local de bombardeamento de artilharia. Sem saber que tipo de projétil produziu a cratera, é difícil tirar conclusões sobre a direção de onde veio. No entanto, os destroços e as marcas no solo apontam para algumas possibilidades.

Há manchas escuras no solo que se estendem em direção a sudoeste a partir da cratera. As árvores por detrás da cratera estão queimadas e um poste de iluminação está completamente derrubado. Em contraste, as árvores do outro lado da cratera ainda estão intactas, mesmo com as folhas verdes.

Isto seria consistente com um rocket que se aproxima de sudoeste, uma vez que os rockets queimam e danificam a terra ao aproximarem-se do solo. No entanto, se a munição fosse de artilharia, estas marcas poderiam indicar que veio de nordeste, projetando detritos para sudoeste. Mas se o projétil funcionou mal e se desfez no ar, como sugere a análise da CNN, a direção do impacto refletida pela cratera não seria um dado fiável.

Narrativas contraditórias

Israel apresentou duas narrativas contraditórias sobre a direção de onde partiu o alegado foguete do Hamas.

Numa gravação áudio divulgada pelas autoridades israelitas, que dizem ser de militantes do Hamas a discutir a explosão e a atribuí-la a um projétil lançado pela Jihad Islâmica (ou PIJ), um "cemitério atrás do hospital" é referido como o local de lançamento. A CNN analisou imagens de satélite dos dias que antecederam o ataque e não encontrou provas aparentes de um local de lançamento de rockets nesse sítio. A CNN não pôde verificar a autenticidade da interceção áudio.

As IDF também publicaram um mapa que indica que o rocket foi lançado a vários quilómetros de distância, na direção sudoeste, mostrando a trajetória em direção ao hospital. O mapa não é pormenorizado, mas indica um local de lançamento de rockets que corresponde a um local que a CNN identificou anteriormente como um local de treino do Hamas. As imagens de satélite deste local indicam alguma atividade nos dias anteriores à explosão do hospital, mas a CNN não pode determinar se foi lançado um rocket a partir desse local e também pediu às IDF mais pormenores sobre o seu mapa.

Enquanto não for autorizada uma investigação independente no terreno e não forem recolhidas provas no local, a perspetiva de determinar quem esteve por detrás da explosão é remota.

Palestinianos avaliam o rescaldo da explosão no Hospital Al-Ahli, na quarta-feira, 18 de outubro. (Abed Khaled/AP)

"Muita coisa vai depender dos restos que forem encontrados nos destroços", disse Chris Cobb-Smith à CNN. "Podemos analisar as imagens, podemos ouvir o áudio, mas a resposta definitiva virá da pessoa ou da equipa que for lá e remexer nos escombros e encontrar os restos da munição em si." A deslocação de peritos independentes será um desafio, tendo em conta a guerra ainda em curso e a iminente ofensiva terrestre de Israel em Gaza.

Marc Garlasco, antigo analista dos serviços secretos de defesa e investigador de crimes de guerra da ONU, diz que há sinais de falta de provas no local do Hospital Al-Ahli.

"Quando investigo um local de um potencial crime de guerra, a primeira coisa que faço é localizar e identificar partes da arma. A arma diz-nos quem o fez e como. Nunca vi tanta falta de provas físicas de uma arma num local. Nunca. Há sempre um pedaço de uma bomba depois do facto. Em 20 anos de investigação de crimes de guerra, esta é a primeira vez que não vejo restos de armas. E já trabalhei em três guerras em Gaza".

As imagens que a CNN recolheu no dia seguinte à explosão mostram um grande número de pessoas a atravessar o local. O risco de, no meio do caos e do pânico da guerra, as provas se perderem ou serem adulteradas é elevado. Mesmo antes deste conflito, o acesso aos locais era um desafio para os investigadores independentes. Cobb-Smith já tinha investigado em Gaza.

“As autoridades locais não me deram livre acesso à área ou ficaram muito descontentes por eu estar a tentar investigar algo que tinha claramente corrido mal do ponto de vista deles.”

Teele Rebane da CNN, Eve Brennan, Yong Xiong e Alex Marquardt contribuíram para esta investigação. Edição visual de Henrik Pettersson, Marco Chacón, Carlotta Dotto, Emmalee Reed e Victoria Fleischer.