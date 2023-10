Netanyahu avisa: guerra em Gaza será “longa e difícil” mas "vamos salvar o nosso país"

Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, anunciou que a operação em curso em Gaza é a segunda etapa do conflito e garantiu todos os esforços no sentido do regresso das mais de 200 pessoas que foram feitas reféns pelo Hamas, apoiados na ofensiva terrestre.

"Vamos esgotar todas as opções possíveis para trazê-los para casa", afirmou. "Estão a usar civis como escudo", lamentou.

O político classificou ainda como "hipócritas" aqueles que acusam Israel de estar a levar a cabo crimes de guerra, naquilo que poderá ser interpretado como uma resposta ao presidente turco, que garantiu que iria provar os crimes de guerra levados a cabo por Israel neste conflito.

Netanyahu apelou ainda à população de Gaza que se desloque para áreas seguras no sul e admitiu que a guerra naquele território será "longa e difícil", confirmando que o "objetivo é destruir este inimigo".

"Esta é a nossa segunda guerra da independência. Vamos salvar o nosso país", traçou. Este conflito, descreveu, "é uma guerra entre o bem e o mal".

Netanyahu disse ainda que o Hamas estava a usar hospitais em Gaza como postos de comando.

Na conferência de imprensa, falou também o ministro da Defesa israelita, Yoav Gallant, que garantiu que Israel não tem interesse em expandir a guerra mas que os militares estão “preparados para tudo”.

“Estamos a lutar contra assassinos de crianças”, descreveu, falando em golpes fortes na operação do Hamas.

Segundo este responsável, quanto mais pressão for infligida ao Hamas, maiores são as probabilidades de regresso dos reféns.