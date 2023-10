Hamas liberta duas reféns idosas "por questões humanitárias e problemas de saúde" após mediação Catar-Egito

Um dos líderes do Hamas é cidadão britânico e vive num dos bairros de Londres com mais judeus

O porta-voz do braço armado do Hamas, Abu Ubaida, informou esta segunda-feira que o grupo libertou duas reféns em resposta a uma mediação do Catar e do Egito.

De acordo com a agência Reuters, trata-se de Nurit Yitzhak e Yocheved Lifshitz, cidadãs israelitas de 85 e 79 anos, que o Hamas já tinha dito estar disponível para libertar há dois dias, por "razões humanitárias e sem compensação", usando o "mesmo procedimento" que foi seguido na libertação das duas reféns norte-americanas.

"Decidimos libertá-las por questões humanitárias e problemas de saúde. Apesar disso, o inimigo recusou-se a recebê-las na sexta-feira", escreveu Abu Ubaida em comunicado no Telegram.

O porta-voz do exército israelita já confirmou que as reféns foram libertadas e entregues a partir da fronteira de Rafah, no sul da Faixa de Gaza.

O Comité Internacional da Cruz Vermelha avançou, entretanto, que transportou as duas idosas para fora de Gaza: "O nosso papel como intermediário neutro torna este trabalho possível e estamos prontos para facilitar qualquer futura libertação."

É a segunda fez que o Hamas anuncia a libertação de dois reféns após o ataque de 7 de outubro, em Israel. A norte-americana Judith Tai Raanan e a filha de 17 anos, Natalie Raanan, foram libertadas na sexta-feira, quase duas semanas depois.

Entre os 222 reféns confirmados pelas Forças de Defesa de Israel, há dois cidadãos com nacionalidade portuguesa neste momento, de acordo com informação dada pela Comunidade Israelita do Porto (CIP) à CNN Portugal. Além destes, um outro cidadão, que está a tentar obter nacionalidade portuguesa, e que o Governo já disse estar a tratar do caso com "máxima rapidez", está também nas mãos do grupo pró-Palestina.