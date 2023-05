Não o deixe cair: o gelado mais caro do mundo custa 5.900 euros

Mantenha as mãos firmes: uma colher desta delícia requintada vai provavelmente custar mais do que todos os gelados que irá comer ao longo de vários verões.

A sobremesa gelada, chamada byakuya – "noite branca" em japonês – tem atualmente um custo de 880.000 ienes (5.896 euros) por dose, o que faz dele oficialmente o gelado mais caro do mundo, de acordo com o livro de recordes do Guinness.

A marca japonesa de gelados Cellato chama à noite branca um gelato na sua página, e o nome é uma alusão às suas origens italianas.

Proveniente exclusivamente de Alba – onde se encontram as que muitos consideram as melhores trufas brancas de Itália – só esse ingrediente pode custar até dois milhões de ienes (13.400 euros) por quilograma, segundo um artigo publicado na página do Guinness World Records na semana passada.

O gelado é coberto por uma folha de ouro comestível, dois tipos de queijo e "Sakekasu", uma espécie de pasta derivada do processo de fabrico do saqué.

"Demorámos mais de um ano e meio a desenvolver o produto, com muitas tentativas e erros para obter o sabor certo", disse um representante da empresa ao Guinness World Records.

A empresa afirmou que a sua missão não é apenas fazer sobremesas caras de fazer crescer água na boca, mas sim criar uma aventura culinária que combine ingredientes europeus e alimentos tradicionais japoneses.

Para isso, convidou Tadayoshi Yamada, o chefe de cozinha do RiVi, um restaurante de Osaka conhecido pela sua cozinha de fusão franco-japonesa, para dirigir o projeto, segundo o Guinness World Records.

A sobremesa está disponível para venda no Japão e é enviada diretamente para os consumidores, de acordo com a página da Cellato.

O gelado combina uma mistura de ingredientes de luxo japoneses e italianos. Foto: cortesia do Guinness World Records

Degustar a sobremesa requere quase a mesma precisão, uma vez que a Cellato detalha os passos meticulosos necessários sobre a forma como deve ser consumida quando chega.

Os clientes são instruídos a deitar a trufa branca na textura certa, assim que o gelado amolece, antes de a misturar com uma colher artesanal de metal que lhes é dada.

Aconselha-se a deixar o gelado descongelar à temperatura ambiente ou a colocá-lo no micro-ondas a 500 watts durante 10 a 20 segundos, se a textura for demasiado dura.

Embora a equipa do Guinness World Records não tenha tido a oportunidade de provar a sobremesa, a Cellato tinha oferecido uma sessão de degustação ao seu pessoal, que descreveu a guloseima ao organismo recordista como "rica em sabor e textura".

Além disso, recomendaram que a degustação fosse acompanhada de saqué ou de um vinho branco francês.

A Cellato, que também tem uma oferta à base de trufas negras no seu menu, disse que planeia diversificar a sua linha de produtos de preços loucamente exorbitantes para incluir champanhe e caviar no futuro.