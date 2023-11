Ministério Público investiga suspeitas de favor no caso das gémeas luso-brasileiras

Marcelo não é Costa e as suspeições no caso das gémeas luso-brasileiras "não tiram legitimidade" ao Presidente para decidir futuro do país

O Ministério Público está a investigar o caso das gémeas luso-brasileiras tratadas com o medicamento mais caro do mundo no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, avança o jornal Público desta sexta-feira, acrescentando que o inquérito, que decorre desde o início de novembro, está a correr no Departamento de Investigação e Acção Penal Regional de Lisboa contra desconhecidos.

A polémica que envolve o nome do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e a suspeita de uma alegada cunha foi revelada na TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal). Foi a própria mãe a admitir que o processo não seguiu os trâmites normais e a envolver o nome do Presidente da República no caso.



O Presidente da República não é considerado suspeito no processo, mas caso venha a ser, a abertura de processo contra Marcelo Rebelo de Sousa teria de ser votada na Assembleia da República e o caso seria investigado junto do Supremo Tribunal de Justiça, como ocorre atualmente com o processo que nasceu da Operação Influencer e que visa o primeiro-ministro António Costa.

A polémica que envolve o nome do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e a suspeita de uma alegada cunha com influência da sua família que vive no Brasil, já levou a Inspeção-Geral das Actividades em Saúde (IGAS) a abrir uma auditoria.