A presença das bandeiras da Ucrânia e da União Europeia e cartazes contra a Rússia deixam bem vincados desejos e receios da população da Geórgia. Milhares voltaram a sair às ruas do país, nomeadamente na capital, Tbilisi, protestando contra uma lei que pretende classificar como “agentes estrangeiros” as organizações não-governamentais e os grupos de meios de comunicação que recebam mais de 20% dos seus financiamentos do estrangeiro.

Numa das imagens mais icónica é possível ver a polícia a disparar canhões de água contra os manifestantes, sendo que, a certa altura, o jato atinge uma mulher que ergue uma bandeira da União Europeia. Apesar da violência da água a mulher não se demove e continua a mexer a bandeira.

🇬🇪 Georgia - Woman holding an EU flag facing water cannon by herself. Happening now in #Tbilisi. Georgian people are out in the streets to defend the country’s European future amid the ruling party’s adoption of Russian foreign agent law. #Ukraine #UkraineWillWin… https://t.co/OxETqESDiE pic.twitter.com/0zS87NHUrs — Intermarium 24 (@intermarium24) March 7, 2023

Para as ruas foi mesmo enviada a polícia de choque, com vários agentes fardados com capacetes e escudos. A maior concentração aconteceu junto ao parlamento, onde também foi utilizado gás lacrimogéneo, e onde os deputados aprovaram o início daquela que poderá ser uma lei semelhante a outra que está em vigor na Rússia, e que é largamente utilizada para limitar a liberdade de imprensa e para tentar reprimir a sociedade. Cerca de 55 polícias ficaram feridos na primeira noite de protestos após terem sido atiradas pedras e outros objetos.

Entre as grandes preocupações está a imagem externa da Geórgia, nomeadamente junto da União Europeia, onde muitos georgianos esperam poder entrar, tendo já dado entrada ao processo de candidatura, semelhante ao que poderá vir a fazer com a NATO. O alto representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, Josep Borrell, já avisou que esta lei é "incompatível com os valores e padrões da União Europeia". De resto, e de acordo com a página que dá conta das diferentes candidaturas de adesão à comunidade dos 27 países, a Geórgia "ainda não cumpre os requisitos" para ser membro.

Vários cartazes protestaram também contra a Rússia (Getty Images)

A Geórgia é um dos Estados fundados após a separação da União Soviética, mas em 2008, já independente, foi invadida pela Rússia, com quem mantém algumas tensões na fronteira. O que muitos georgianos temem é que o regime fique subjugado a Moscovo e derive para uma vertente mais autoritária.