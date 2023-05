Shakira e Lewis Hamilton: juntos em Miami (e fora das pistas)

A ligação de Shakira ao Grande Prémio de Miami tem dado mais que falar do que a vitória de Max Verstappen. A cantora colombiana esteve com o ator Tom Cruise no paddock, jantou com Lewis Hamilton após a corrida e esta quarta-feira foi passear de barco com o heptacampeão de Fórmula 1.

As fotografias publicadas pelo Daily Mail mostram a cantora a entrar num barco com Lewis Hamilton e os amigos, bem perto da mansão onde agora vive com os dois filhos, após a separação do ex-jogador de futebol Gerard Piqué.

As imagens mostram Shakira, 46 anos, com um vestido violeta e como sir Lewis Hamilton a ajuda a subir para o barco, onde estavam alguns dos seus amigos, nomeadamente o campeão de esgrima norte-americano Miles Chamley-Watson.

O passeio de barco aconteceu dias depois de Shakira ter jantado com Lewis Hamilton, 38 anos, no restaurante Cipriani, também em Miami.

Shakira está oficialmente solteira após o divórcio com a antiga estrela do FC Barcelona, Lewis Hamilton tem sido relacionado com a modelo brasileira Juliana Nalu, que não marcou presença no passeio de barco.