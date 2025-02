Morreu Jorge Nuno Pinto da Costa (1937-2025)

Jorge Nuno de Lima Pinto da Costa tinha oito anos quando viu o futebol ao vivo, pela primeira. Foi um tio, portista, que o levou. Acabaria por marcar a sua vida. Despediu-se no mesmo ano em que deixou de ser presidente do FC Porto, após mais de quatro décadas no poder, 23 títulos nacionais, sete europeus, polémicas e casos judiciais.

Nasceu na aldeia de Cedofeita, no Porto, a 28 de dezembro de 1937, estou no Colégio Jesuíta das Caldinhas e chegou ao FC Porto em 1962 como vogal da secção de hóquei em patins, tinha 25 anos e ainda era solteiro. Em 1982 tornou-se presidente do clube. Ao contrário da escola, onde não deixou recordações, como dirigente desportivo o palmarés é vasto.

OS TÍTULOS DE FC PORTO COM PINTO DA COSTA:

2 Taças Intercontinentais (1987, 2004)

2 Liga dos Campeões / Taça dos Campeões Europeus (2004, 1987)

2 Liga Europa / Taça UEFA (2011, 2003)

1 Supertaça Europeia (1987)

23 I Liga / Campeonatos de Portugal (1985, 1986, 1988, 1990, 1992, 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2018, 2020 e 2022)

15 Taças de Portugal (1984, 1988, 1991, 1994, 1998, 2000, 2001, 2003, 2006, 2009, 2010, 2011, 2020, 2022 e 2023)

22 Supertaças (1983, 1984, 1986, 1990, 1991, 1993, 1994, 1996, 1998, 1999, 2001, 2003, 2004, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2018 e 2020 e 2022)

1 Taça da Liga (2023)

Este ano, em eleições, perdeu para André Villas-Boas, o treinador que chamou para orientar o FC Porto em 2010. No adeus à presidência do FC Porto, lembrou em várias entrevistas que tinha a consciência plena "não ia puder cumprir o mandato até ao fim".



À TVI confessou que agora, após um diagnóstico maligno, a vida era mais calma e que "o que o alegrou foram os amigos".

"O meu maior orgulho foi ter transformado um clube que internacionalmente nunca tinha ganhado nada, num dos maiores da Europa", garantiu o próprio Jorge Nuno Pinto da Costa à TVI, em agosto deste 2024, explicando, de uma vez por todas o segredo para o sucesso de um clube: "O segredo foi conseguir ter a massa associativa e os adeptos completamente unidos à volta do emblema do FC Porto e para mim foi muito importante tê-lo conseguido".

O velorio de Pinto da Costa realiza-se amanhã após as 18:00 na Igreja das Antas, no Porto.