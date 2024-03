Dois telefonemas a pedir dinheiro e uma ameaça. Pai denuncia rapto da filha que estaria envolvida no esquema

Prisão preventiva para três dos nove suspeitos de tráfico de droga no Porto

O pai de uma jovem de 18 anos denunciou às autoridades o rapto da filha, em Setúbal, esta sexta-feira à noite, depois de ter recebido dois telefonemas a exigir-lhe depósitos e de terem ameaçado matar a rapariga, caso não os fizesse, sabe a TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal). No entanto, tudo não terá passado de um esquema para extorquir dinheiro ao progenitor - existe a suspeita de que a jovem terá simulado o rapto com a ajuda de cúmplices.

Segundo o homem, primeiro exigiram 200 euros e no segundo telefonema 150.

O progenitor da jovem disse desconhecer a localização da mesma, mas acreditava que esta se encontrava em Lisboa.

A última vez que terá visto a filha foi há quatro meses, uma vez que esta não habita com ele.

Entretanto, a jovem foi localizada. Segundo foi possível apurar, está bem de saúde e existem suspeitas de ter sido um esquema para extorquir dinheiro ao pai, uma vez que a rapariga estaria feita com os supostos raptores.

A suposta vítima e os "raptores" foram localizados e acompanharam os inspetores da Polícia Judiciária (PJ) para serem realizadas as respetivas diligências.

