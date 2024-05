Detidas 11 pessoas de grupo organizado de compra e venda de droga nas ilhas e Grande Lisboa

Discussão acaba com um homem esfaqueado em Sesimbra. Suspeito detido

Onze pessoas foram detidas por suspeitas de estarem associadas a um grupo criminoso organizado, que comprava e comercializava droga com destino às regiões autónomas dos Açores e da Madeira, anunciou esta sexta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ refere que o Departamento de Investigação Criminal da Madeira desenvolveu a operação policial que culminou com a detenção de seis homens e cinco mulheres, com idades entre os 23 e os 56 anos.

Todos são suspeitos de estarem associados a um grupo criminoso organizado “envolvido na aquisição, transporte e comercialização de consideráveis quantidades de produto estupefaciente” destinado às regiões autónomas da Madeira e dos Açores.

De acordo com a nota, a operação foi efetuada no concelho de Câmara de Lobos, Madeira, e na Área Metropolitana de Lisboa, em colaboração com o Comando Regional da Madeira da PSP e da GNR.

A operação incluiu a realização de 16 buscas, que levaram à apreensão de dezenas de milhares de euros em numerário e “outros elementos de prova relevantes”, de acordo com a PJ.

Ainda segundo aquela força policial, no decurso da investigação, que teve início em 2023, já tinham sido apreendidas, em diferentes ocasiões, “quantidades significativas de heroína e MDMA, tendo sido detidas duas pessoas”, que se encontram em prisão preventiva.

Os detidos estão a ser presentes às autoridades judiciais para aplicação das medidas de coação.

A PJ salienta ainda a “permanente disponibilidade da Força Aérea Portuguesa”, frisando que o seu apoio “foi fundamental, a nível operacional e logístico, permitindo o transporte dos arguidos detidos” e dos meios de prova no prazo legal para apresentação dos mesmos.