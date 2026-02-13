Há quem peça que uma faculdade em Lisboa se torne independente devido a um problema de Português vs. Inglês - TVI

Há quem peça que uma faculdade em Lisboa se torne independente devido a um problema de Português vs. Inglês

  • Agência Lusa
  • Há 1h e 1min
Estudantes NOVA SBE (FOTO: Joana Moser)

Está a acontecer na Universidade Nova de Lisboa e com uma das suas faculdades que tem uma designação em língua inglesa

A Universidade Nova de Lisboa esclareceu esta sexta-feira que a decisão de as faculdades serem obrigadas a ter a designação em português decorre de uma “obrigação legal” e surge “após uma recomendação da Inspeção-Geral da Educação e Ciência, homologada ministerialmente”.

No final de janeiro, o reitor da Universidade Nova de Lisboa, Paulo Pereira, informou as suas escolas que tinham 90 dias para alterar documentos, plataformas e suportes físicos para que a “denominação oficial” passasse a ser o português.

O despacho determinava o nome a usar pelas nove instituições, sendo que há escolas designadas em inglês, como é a Nova School of Business and Economics, reconhecida internacionalmente como Nova SBE, e a Nova School of Law.

Perante esta decisão, um dos professores mais influentes da Nova SBE, Pedro Santa Clara, criticou a decisão, defendendo que a faculdade saísse da Nova e se transformasse num instituto universitário independente.

Em resposta à Lusa, a reitoria da Nova sublinhou que o despacho foi previamente discutido em colégio de diretores e “decorre do estrito cumprimento de uma obrigação legal aplicável às instituições públicas de ensino superior”.

A decisão "surge, aliás, na sequência de uma recomendação da Inspeção-Geral da Educação e Ciência, homologada ministerialmente, e de um pedido de esclarecimento do Ministério Público sobre a matéria”, acrescenta a reitoria.

A reitoria diz não compreender “de que forma a inclusão da designação da Escola em língua portuguesa, a par da já existente designação em língua inglesa, possa prejudicar essa ambição”.

O despacho de 30 de janeiro estabelece que a “denominação oficial” das escolas seja em português, mas permite a “forma bilingue, acrescentando versão em língua inglesa associada à denominação em português, sem que esta seja suprimida”.

Já os elementos gráficos e logótipos não precisam “conter a denominação em português” e as comunicações institucionais dirigidas exclusivamente a destinatários internacionais também podem estar apenas “em língua estrangeira”.

A reitoria reconhece que a Nova SBE é uma "instituição de referência nacional e internacional" e que "a sua integração na Universidade NOVA de Lisboa constitui um fator de valorização mútua, associando-a a uma marca forte, inserida em redes académicas internacionais de grande relevância”.

A Lusa pediu uma reação ao diretor da Nova SBE, Pedro Oliveira, mas ainda não obteve qualquer resposta.

Num artigo de opinião publicado hoje, Pedro Oliveira sublinha que a escola está entre as melhores do mundo e que essas também são reconhecidas internacionalmente pelas suas designações em inglês. Lembrou também que metade dos alunos da SBE é internacional, assim como a maioria dos docentes.

“A experiência internacional mostra que instituições que competem ao mais alto nível operam com modelos menos centralizados e maior flexibilidade organizacional. A excelência exige estabilidade e autonomia responsável. Num contexto de competição global por talento, limitar capacidade de decisão ou recentrar excessivamente estruturas pode comprometer agilidade e desempenho. Não é uma questão administrativa, é uma questão de política pública”, escreve no artigo publicado no Expresso.

O diretor lembra que apenas 17% do seu orçamento provém do Orçamento do Estado e que, no ano passado, a escola conseguiu atribuir "cerca de 3,1 milhões de euros em apoios sociais aos alunos".

Pedro Oliveira acredita que estes resultados foram possíveis num enquadramento de governação que “assegurou autonomia estratégica, responsabilidade clara por objetivos e capacidade de decisão próxima da execução”.

Só no final do artigo faz referência à polémica em torno do despacho do reitor: “O recente debate sobre a utilização do inglês nas designações académicas não deve distrair-nos do essencial. A Nova SBE não o fará”.

Continue a ler esta notícia

Mais Vistos

Novo deslizamento de terra corta acesso da Ponte 25 de Abril para a A5 no sentido Lisboa-Cascais

Ontem às 17:19
1

O preço dos combustíveis vai mudar: quando e quanto

Hoje às 10:23
2

Uma psicóloga foi "notificada para devolver nove mil euros". Trabalhadores escolares obrigados a devolver salário e a descer de escalão

11 fev, 20:52
3

"Na marginal está tudo inundado". Ordenada evacuação de parte da baixa de Alcácer do Sal devido a subida do Sado

11 fev, 20:56
4
02:24

É aqui que tudo se decide para Coimbra e as "expectativas são positivas"

Hoje às 12:21
5

Para que serve um dique e porque é que se rompe?

Ontem às 18:45
6
01:30

Governo decide que quem deve 10€ (ou menos ou mais) ao Fisco não pode aceder aos apoios para o mau tempo

Hoje às 12:39
7
03:11

Acordaram e "até peixes e tudo" tinham a nadar à porta de casa - porque a rua transformou-se "em lago"

Há 2h e 42min
8
02:42

Com receio de uma cheia que pode ser centenária, Coimbra está assim

Hoje às 12:16
9
07:33

Proteção Civil: "Temos uma situação um pouco mais estável, mas o risco de evacuação da zona baixa de Coimbra mantém-se"

Hoje às 12:58
10

É oficial: pagamento do IUC passa a ser feito em data fixa

Há 3h e 8min
11

Menor foi abusada pelo irmão e contou aos pais, que a ignoraram

Hoje às 09:16
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

05:32

"Este saco pode salvar vidas. Leva contigo, todos os dias": Cruz Vermelha lança kit de emergência para o mau tempo mas não só

Há 1h e 58min
01:30

Governo decide que quem deve 10€ (ou menos ou mais) ao Fisco não pode aceder aos apoios para o mau tempo

Hoje às 12:39

Esta notícia interessa também a quem está a usar geradores: o preço dos combustíveis vai mudar

Hoje às 10:23
01:47

A chuva vai, o vento fica, o sol vem - meteorologia, as previsões

Há 1h e 42min
03:34

A Força Aérea filmou de cima esta parte de Portugal - veja e encontre você um adjetivo apropriado

Hoje às 08:44
03:11

Acordaram e "até peixes e tudo" tinham a nadar à porta de casa - porque a rua transformou-se "em lago"

Há 2h e 42min

"O apoio de uma ponte nunca devia ser feito na zona do dique", "esquecemo-nos de implementar" medidas: por que motivo a A1 ruiu

Ontem às 16:41
02:01

Veja aqui: há "crateras profundas" no Passeio Marítimo de Algés (que foi encerrado por tempo indeterminado)

Hoje às 10:03
13:03

Miguel Sousa Tavares tem uma "excelente pergunta" para André Ventura

Ontem às 22:30

Atenção: é oficial, o pagamento do IUC passa a ser feito em data fixa

Há 3h e 8min

Maior porta-aviões dos EUA recebeu ordens para navegar para o Médio Oriente

Hoje às 06:50

Menor foi abusada pelo irmão e contou aos pais, que a ignoraram

Hoje às 09:16