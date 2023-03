Deflagrou esta tarde um incêndio no Hospital Prisional de Caxias, que motivou a assistência médica a 26 pessoas, entre reclusos e funcionários.

A CNN Portugal apurou junto do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa que o alerta foi dado às 15:26, tendo o incêndio sido extinto às 15:50. De acordo com a mesma fonte, o incidente ocorreu na ala de internamento do estabelecimento, no 4.º piso.

No local estão 72 operacionais apoiados por 27 veículos, entre bombeiros e INEM. Não se sabe, até ao momento, qual o estado das pessoas assistidas.