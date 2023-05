Dois bebés morrem nos EUA após várias horas dentro carros

Um bebé de 12 meses morreu após ter sido deixado nove horas dentro de um carro estacionado junto a um hospital. O caso, conhecido agora, aconteceu há uma semana (quarta-feira, dia 24 de maio), numa cidade do estado de Washington.

Outra criança, uma menina de 11 meses, morreu também dentro do carro, depois de quatro horas no interior de um veículo, na Florida. Os pais assistiam à missa.

Bebé morreu junto ao hospital

A criança de 12 meses foi deixada no carro pela mãe de acolhimento, que chegou ao hospital MultiCare Good Samaritan cerca das 08.00 da manhã para começar a trabalhar. Só se deu conta do sucedido quando voltou ao parque de estacionamento, cerca das 17.00, informou a Polícia da cidade de Puyallup, onde tudo aconteceu, citada pela CNN.



A criança foi de imediato levada pela mãe para o hospital, mas não foi possível reanimá-la, segundo a mesma fonte. A temperatura rondava os 24 graus, dentro od carro seriam mais de 40.

“É um trágico acontecimento e os nossos corações estão com a família e com todos os afetados pela situação”, disse o capitão da polícia de Puyallup à estação King 5, que noticiou o caso, citado pela Fox News.

“Só quero que as pessoas saibam que durante esta época do ano, quando começa a ficar mais quente, é preciso ter em consideração as temperaturas e a segurança das nossas famílias”, acrescentou o polícia.

A mãe e a família estão a colaborar com a investigação policial em curso. Não foi apresentada queixa, disse ainda a polícia de Puyallup.

Uma bebé de 11 meses morreu enquanto os pais estavam na missa

Um caso semelhante ao de Washington aconteceu no domingo, em Palm Bay, Florida, confirmaram as autoridades locais.

Uma menina de 11 meses foi encontrada inanimada dentro de um carro enquanto os pais assistiam a um serviço religioso. Eram 13.00 e terá estado dentro do veículo cerca de três horas, segundo a CBS. Também aqui as temperaturas rondavam os 24 graus.



A criança também foi transportada para o hospital, onde foi declarado o óbito.

Esta foi a sexta morte de uma criança dentro de um carro registada este ano, só na Florida, de acordo com dados recolhidos pela CBS. Quatro aconteceram em maio.



Segundo a CNN, que cita a organização No Heat Stroke, uma média de 38 crianças com menos de 15 anos morrem todos os anos nos EUA dentro de carros.