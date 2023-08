Caiu avião que tinha Prigozhin na lista de passageiros

O nome do líder do Grupo Wagner estava na lista de passageiros de um avião que caiu esta quarta-feira na Rússia. A informação está a ser avançada pelas agências russas, que citam o Ministério das Emergências da Rússia. As autoridades referem que todas as dez pessoas que seguiam no aparelho morreram, mas ainda não confirmaram a identidade de qualquer vítima mortal. Até ao momento, e segundo a agência RIA Novosti, foram encontrados oito corpos.

"De acordo com o Ministério das Emergências o avião privado Embraer Legacy caiu perto da vila de Kuzhenkino, na região de Tver, num voo de Moscovo para São Petersburgo. Havia dez pessoas a bordo, incluindo três membros da tripulação. De acordo com a informação preliminar todas as pessoas a bordo morreram", pode ler-se.

A agência TASS avança que a Autoridade de Aviação Civil confirmou que Yevgeny Prigozhin estava na lista de passageiros. O Ministério das Emergências já está a conduzir uma investigação no local.

"Foi iniciada uma investigação à queda do Embraer na região de Tver. De acordo com a lista de passageiros, o primeiro e o último nome de Yevgeny Prigozhin estão na lista", refere a Agência Federal de Transportes.

As equipas de emergência revelaram à RIA Novosti que já foram recuperados oito corpos, sendo que o avião se incendiou após bater no chão, menos de 30 minutos depois de ter descolado.

O avião embateu no solo perto das 18:40 locais (menos duas horas em Lisboa). O aparelho, listado com o número RA-02795, tinha 16 anos e voava regularmente nesta rota. Tinha sido comprado pelo Grupo Wagner em setembro de 2020, segundo a Kommersant.

Yevgeny Prigozhin, cujo grupo lutou na Ucrânia durante vários meses, organizou uma rebelião contra o presidente da Rússia, Vladimir Putin, tendo acabado por desistir quando ia a caminho de Moscovo. O Grupo Wagner acabou por ser deslocado para a Bielorrússia, mas o paradeiro do seu líder foi uma dúvida constante desde então.

Num vídeo recente Yevgeny Prigozhin aparecia naquilo que parecia ser a savana africana, sendo que as próprias declarações do antigo aliado de Vladimir Putin apontavam nesse sentido.