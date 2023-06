Banco de Portugal melhora previsão do PIB para 2,7% este ano e 2,4% em 2024

Exportações ajudam economia a crescer 1,6% no primeiro trimestre. INE confirma estimativa

Economia portuguesa com terceiro maior crescimento da UE no primeiro trimestre

A economia portuguesa vai crescer 2,7% este ano e 2,4% em 2024, prevê o Banco de Portugal (BdP), que reviu em alta as projeções para o PIB, salientando o desempenho acima do esperado no primeiro trimestre.

No Boletim Económico de julho, apresentado esta sexta-feira, em Lisboa, pelo governador do supervisor bancário, Mário Centeno, as projeções para o crescimento da atividade foram melhoradas face aos 1,8% para este ano e 2% para 2024 e 2025 esperados em março.

“A economia portuguesa deverá crescer 2,7% em 2023, 2,4% em 2024 e 2,3% em 2025”, pode ler-se no relatório.

O regulador está, assim, mais otimista do que o Governo, que prevê um crescimento de 1,8% este ano e de 2% em 2024.