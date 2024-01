Chefes da equipa de Medicina Interna do Hospital de Cascais demitem-se

Os chefes de equipa de Medicina Interna e os Assistentes Hospitalares que desempenham funções de chefes de Balcão do Hospital de Cascais apresentaram a demissão em bloco numa carta enviada esta segunda-feira ao conselho de administração, a que a CNN Portugal teve acesso.

Os profissionais justificam a decisão por considerarem que "está em causa a qualidade da atividade assistencial prestada e a segurança dos doentes" da unidade de Saúde, sublinhando o facto de o "rácio médico-doente" no Serviço de Observação ser superior ao limites previstos nos regulamentos.

Os médicos afirma que têm assistido "de forma progressiva" ao que dizem ser a "degradação das condições de segurança dos doentes admitidos no Serviço de Urgência Geral" e a "qualidade" dos cuidados de saúde prestados pelos profissionais.

"Assim, ao número de doentes internados no Serviço de Observação, que extravasa significativamente a capacidade máxima prevista do mesmo, com rácios médico-doente claramente ultrapassados, vem acrescer a ausência grave de capacidade de resposta aos doentes que recorrem ao Balcão de Medicina, com um impacto completamente disruptivo na atividade do Chefe de Equipa e restantes elementos", pode ler-se no documento.

Entre as queixas do assistentes hospitalares está também a "escassez de condições materiais", com particular foco na falta de macas, que impede os profissionais de "cuidar, de forma segura e digna, dos doentes" enquanto estes aguardam internamento.

Os chefes de Equipa do Hospital de Cascais e Chefes de Balcão afirmam estar a assumir "de forma insustentável" cada vez mais tarefas e funções, com um elevado "desgaste físico, intelectual e psicológico".