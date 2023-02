O corpo do futebolista Christian Atsu foi encontrado debaixo dos escombros do edifício onde vivia. A informação foi avançada pelo agente do jogador.

"O corpo de Atsu foi encontrado debaixo dos escombros. Ainda estão a ser retirados mais itens. O seu telefone também foi encontrado", disse Murat Uzunmehmet aos jornalistas em Hatay, citado pela Reuters.

O antigo jogador de FC Porto e Rio Ave tinha uma viagem programada horas antes do sismo, mas optou por ficar com a equipa no sul da Turquia. Também horas antes do terramoto, o então jogador do Hatayspor marcou o golo da vitória frente ao Kasimpasa já nos descontos, numa partida a contar para a liga turca.

O Hatayspor já lamentou a morte do seu jogador. "Não nos vamos esquecer de ti, Atsu. Que o teu lugar seja no céu. Não há palavras para descrever a nossa tristeza. Descansa em paz".

Başımız sağ olsun.

Göçük altında kalarak hayatını kaybeden futbolcumuz Christian Atsu'nun cenazesi memleketi Gana'ya gönderilmek üzere yola çıkmıştır. Seni unutmayacağız Atsu. Mekanın cennet olsun güzel insan. Üzüntümüzün tarifi yok. Huzur içinde uyu. pic.twitter.com/2CSVfwfEuR — Hatayspor (@Hatayspor_FK) February 18, 2023

O FC Porto, primeiro clube do ganês na Europa, enviou as suas condolências à família e amigos do jogador. "É com profundo pesar que recebemos a notícia da morte do Christian Atsu, um dos nossos campeões de 2013. Que descanse em paz", pode ler-se.

É com profundo pesar que recebemos a notícia da morte do Christian Atsu, um dos nossos campeões de 2013. Que descanse em paz.



À família e amigos, enviamos as mais sentidas condolências, mensagem que estendemos a todas as vítimas do sismo da Turquia e Síria. pic.twitter.com/pV0ekbEJFV — FC Porto (@FCPorto) February 18, 2023

No site e nas redes sociais, também o Chelsea já reagiu à descoberta do corpo do jogador. "Todos no Chelsea Football Club estão devastados ao saberem da trágica passagem do nosso antigo jogador, Christian Atsu. Os nossos pensamentos vão para a sua família e amigos", escreveu o clube pelo qual Atsu jogou.

Everyone at Chelsea Football Club is devastated to learn of the tragic passing of our former player, Christian Atsu. Our thoughts go out to his family and friends. — Chelsea FC (@ChelseaFC) February 18, 2023

O Newcastle, clube que Atsu representou entre 2017 e 2021, lamentou o desaparecimento do jogador. "Entristece-nos profundamente saber que Christian Atsu perdeu tragicamente a sua vida nos devastadores terramotos da Turquia. Um jogador talentoso e uma pessoa especial, ele será sempre recordado com carinho pelos nossos jogadores, pessoal e apoiantes", pode ler-se na mensagem.

We are profoundly saddened to learn that Christian Atsu has tragically lost his life in Turkey's devastating earthquakes.

A talented player and a special person, he will always be fondly remembered by our players, staff and supporters. Rest in peace, Christian. 🖤🤍 — Newcastle United FC (@NUFC) February 18, 2023

O Everton, onde Atsu jogou por empréstimo do Chelsea na época 2014/15, também expressou as suas condolências.

We are deeply saddened by today's news that Christian Atsu has been found dead following the earthquake in Turkey earlier this month.

Our thoughts are with his family, friends, colleagues at @Hatayspor_FK and everyone affected by this tragic event that has claimed so many lives. pic.twitter.com/W3mWlMcAuf — Everton (@Everton) February 18, 2023