Clóvis Abreu fica em prisão preventiva

Clóvis Abreu, um dos suspeitos da morte do agente da PSP Fábio Guerra, ficou em prisão preventiva, depois de se ter entregado esta manhã no Ministério Público no Campus de Justiça.

Presente a tribunal, o juiz de instrução considerou haver perigo de fuga e de continuação da atividade criminosa, tendo por isso determinado a medida de coação mais gravosa.

Após um ano e meia em fuga, o suspeito chegou ao Campus de Justiça acompanhado do advogado, Aníbal Pinto, e foi formalmente detido.

"Não quero falar", afirmou Clóvis Abreu aos jornalistas presentes no local.

Clóvis Abreu, que estava fugido desde a data do crime, está indiciado por homicídio qualificado em coautoria com dois ex-fuzileiros que entretanto foram julgados e condenados.