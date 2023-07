Comunidade hindu exige que cena de sexo de "Oppenheimer" seja eliminada do filme

Atores de "Oppenheimer" abandonam estreia do filme para "ir escrever cartazes" para a greve

A cinebiografia de Christopher Nolan intitulada "Oppenheimer" causou indignação entre a comunidade hindu na Índia devido à inclusão de uma cena de sexo que envolve a leitura de um texto sagrado hindu. O filme narra a história de Julius Robert Oppenheimer, conhecido como "pai da bomba atômica", e apresenta uma cena de sexo em que Cillian Murphy, o ator que faz de Oppenheimer, recita o Bhagavad Gita para sua amante Jean Tatlock, interpretada por Florence Pugh.

A controvérsia em causa deve-se às palavras que Oppenheimer lê em voz alta na cena do filme, que são extraídas do texto sagrado hindu Bhagavad Gita: "Eu tornei-me a morte, destruidor de mundos". Esta é citação que o verdadeiro Oppenheimer relembrou após a primeira detonação da bomba atómica.

O Bhagavad Gita é uma escritura hindu de 700 versos escrita em sânscrito, que descreve um diálogo entre o guerreiro Arjuna e o deus Krishna e aborda conceitos filosóficos e éticos.

Robert Julius Oppenheimer (1904-1967), físico teórico e 'pai da bomba atômica'

Membros do governo do partido nacionalista hindu Bharatiya Janata Party (BJP) criticaram o filme, considerando a inclusão do Bhagavad Gita numa cena de sexo como um "ataque direto às crenças religiosas de um bilhão de hindus tolerantes". Exigem a remoção da cena e medidas contra o Conselho Central de Certificação de Filmes da Índia, responsável pela certificação e censura de filmes.

A cena em questão gerou debates sobre a liberdade artística versus a sensibilidade cultural. Enquanto alguns defendem a inclusão do texto sagrado num contexto artístico, outros consideram a cena desrespeitosa e uma ofensa aos sentimentos religiosos.

Esta não é a primeira vez que produções de entretenimento enfrentam controvérsias semelhantes na Índia. Outras produções, como a adaptação televisiva da BBC/Netflix de "Um Rapaz Adequado" e a série da Amazon "Tandav", também foram alvo de críticas e queixas por supostamente ferirem sentimentos religiosos hindus.