Confronto entre grupos na Rua do Benformoso faz vários feridos

Pelo menos sete pessoas ficaram feridas ao início da tarde deste domingo, na Rua do Benformoso, em Lisboa, onde se terá registado um confronto entre dois grupos de indivíduos de nacionalidade estrangeira.



As primeiras informações apontavam para duas vítimas com ferimentos provocados por arma branca, mas, segundo apurou a TVI / CNN Portugal, há sete feridos - três foram conduzidos ao Hospital de São José e os outros quatro estão na sede da 1.ª Divisão da PSP, para onde se deslocaram pelos próprios meios - estão a ser assistidos por uma equipa do INEM.

Sabe-se que, no caso das duas primeiras vítimas, uma foi esfaqueada numa perna e outra na zona lombar.

A PSP reforçou o policiamento no local da ocorrência e nas imediações.