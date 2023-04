Credit Suisse assistiu a uma perda de 61 mil milhões de francos suíços — cerca de 62 mil milhões de euros — em depósitos e outros fundos sob gestão no primeiro trimestre.

De acordo com uma nota divulgada esta segunda-feira, e citada pela Bloomberg, que surge no âmbito da apresentação de resultados para o período de janeiro a março, o banco, entretanto adquirido pelo UBS, diz ter registado um aumento significativo nos levantamentos, bem como na não renovação de depósitos a prazo.

Quanto ao valor dos ativos geridos pela divisão de gestão de património, o Credit Suisse informa que estes caíram para 502,5 mil milhões de francos (513,4 mil milhões de euros) no final de março, em comparação com os 707 mil milhões (722 mil milhões de euros) reportados no mesmo período do ano passado.

Os resultados indicam ainda um lucro antes de impostos de 12,8 milhões de francos suíços (13,08 milhões de euros) no primeiro trimestre, impulsionado pela redução para zero das obrigações tier 1 de 15 mil milhões de francos como parte da aquisição do Credit Suisse pelo UBS, indica a Bloomberg. Sem este ajuste, o Credit Suisse teria registado um prejuízo de 1,3 mil milhões de francos.