Ataque com uma arma branca provocou, esta madrugada, um morto e um ferido grave. O crime ocorreu na freguesia de Vialonga, que pertence ao município de Vila Franca de Xira.

Ao que a CNN Portugal apurou, a vítima mortal é uma criança de sete anos e o ferido um homem de 70 anos.

As autoridades foram chamadas ao local antes dos bombeiros. Quando estes chegaram, a menina ainda apresentava sinais vitais. No entanto, acabou por não resistir aos ferimentos e o óbito foi declarado no local.

O caso está nas mãos da Polícia Judiciária.