​​​D. Rui Manuel Sousa Valério é o novo Cardeal Patriarca de Lisboa

​​​D. Rui Manuel Sousa Valério é o novo e 18º Cardeal Patriarca de Lisboa, substituindo D. Manuel Clemente, de 75 anos, que atingiu o limite de idade para o cargo.

A nomeação pelo Papa Francisco aconteceu esta quinta-feira e foi anunciada pela Sala de Imprensa da Santa Sé.

“D. Rui Valério vai tomar posse da diocese no dia 2 de setembro, sábado, às 11 horas, na Sé Patriarcal, diante do Cabido. A entrada solene tem lugar no dia seguinte, Domingo, dia 3 de setembro, às 16 horas, na Igreja de Santa Maria de Belém (Jerónimos)”, lê-se no comunicado enviado às redações.

Nascido em Ourém, a 24 de Dezembro de 1964, ​​​D. Rui Manuel Sousa Valério assumia as funções de Bispo das Forças Armadas e das Forças de Segurança em Portugal desde 2018.

D. Rui Valério ingressou no Noviciado na Congregação dos Padres Monfortinos em 1984, em Santaeramo-in-Colle, Itália. Nos anos seguintes, em Roma, frequentou o curso de Filosofia e de Teologia. De acordo com a nota enviada às redações, “realizou a sua profissão perpétua em outubro de 1990, tendo sido ordenado sacerdote em 23 de março de 1991”. Em 1995, ingressou no curso de Espiritualidade, no Centre International Montfortain.

D. Manuel Clemente assumiu o cargo de Cardeal Patriarca de Lisboa em 2013 e descreve D. Rui Valério como “um pastor cordial e próximo”.