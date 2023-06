Com o Douro na paisagem, no pensamento e nas palavras, Marcelo Rebelo de Sousa teceu críticas à postura portuguesa, ao centralismo e às desigualdades que ainda resistem. Naquela que é a primeira vez que o Peso da Régua serve de ‘palco’ para as cerimónias do 10 de junho, o Presidente da República lembrou a importância e influência que Portugal tem no mundo, mas teceu críticas aos problemas internos que resistem.

“Temos um peso no mundo muito, muito maior, de longe, do que o nosso território terrestre”. Mas o próprio deixou a questão: “De que nos serve ter essa influência mundial se entre portas sempre tivemos problemas por resolver? Mais problemas do que riqueza, mais desigualdade do que igualdade, mais razões para partir, às vezes, do que para ficar”.