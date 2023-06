Donald Trump pede novo julgamento do caso de abuso sexual de E Jean Carroll

Donald Trump garante que será candidato a presidente dos EUA mesmo se for condenado

Donald Trump pediu um novo julgamento no processo civil movido por E Jean Carroll, no qual um júri de Manhattan considerou o ex-presidente dos EUA culpado de agredir sexualmente e difamar a escritora, atribuindo a Carrol uma indemnização de quase 4,5 milhões de euros.

No mês passado, um júri de Nova Iorque concluiu que há 27 anos Donald Trump agrediu sexualmente a colunista E Jean Carroll no vestiário da Bergdorf Goodman, uma das lojas mais luxuosas de Nova Iorque, na Quinta Avenida. O veredicto de 9 de maio classificou legalmente, pela primeira vez, um ex-presidente dos Estados Unidos como predador sexual, e foi o resultado de um processo civil, e não criminal, o que significa a única sanção legal de Trump foi financeira.

Após o julgamento, o ex-presidente aproveitou todas as ocasiões para atacar verbalmente E Jean Carrol, dizendo, entre outras coisas, que ela era maluca. Após a entrevista de Trump na CNN, a autora voltou ao tribunal alegando adicionais "muito substanciais" e exigindo mais de 10 milhões de dólares de indemnização.

Agora, os advogados Trump recorreram ao tribunal federal de Manhattan, dizendo que a indemnização de 2 milhões de dólares (cerca de 1,8 milhões de euros) por abuso sexual do veredicto foi "excessiva" porque o júri concluiu que Carroll não foi violada e, além disso, alegam, a vítima não ficou com danos mentais. Os advogados dizem também que os 2,7 milhões dólares (cerca de 2,5 milhões de euros) pela acusação de difamação foram atribuídos "com base em pura especulação".