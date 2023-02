O tráfego aéreo registou fortes perturbações esta quarta-feira nos aeroportos de Frankfurt e Munique, os mais importantes da Alemanha, devido a uma falha informática provocada por trabalhos de construção, que afetou os voos do grupo Lufthansa.

"Todas as partidas e chegadas a Frankfurt estão suspensas neste momento", enquanto o movimento "proveniente ou com destino ao aeroporto de Munique tem sido parcialmente afetado", indicou o grupo em comunicado enviado à AFP.

A avaria informática levou ao cancelamento de vários voos operados pelo grupo aéreo Lufthansa, que detém igualmente a Austrian Airlines, Swiss e Brussels Airlines.

"Ainda não temos indicação sobre o número de voos afetados por estas perturbações", disse um porta-voz do grupo à AFP.

Devido à falta de lugares, com os aviões da Lufthansa no solo, "não houve qualquer aterragem" no aeroporto de Frankfurt durante várias horas.

Ao fim da manhã, "alguns aviões puderam aterrar, mas de forma isolada", acrescentou.

A avaria foi provocada por "trabalhos de construção na região de Frankfurt", disse a Lufthansa no Twitter, acrescentando que procura uma solução.

Quatro cabos de internet operados pela Deutsche Telekom ficaram "danificados" na terça-feira à noite, durante trabalhos numa linha férrea, o que provocou a avaria que afetou o sistema informático, afirmou à AFP um porta-voz do grupo de telecomunicações, explicando que dois cabos já foram reparados.