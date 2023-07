França: avó de Nahel afirma que manifestantes estão a usar a morte do jovem "como desculpa". "Têm de parar"

A avó de Nahel, o jovem de 17 anos que foi morto pela polícia numa operação Stop, disse à emissora francesa BFM TV que os manifestantes estão a usar a morte do seu neto como “uma desculpa”, avança a Sky news.

Nadia, nome da avó do jovem, diz que os manifstantes “têm de parar de partir as janelas, os autocarros, as escolas. Queremos que as coisas se acalmem. Não queremos que eles destruam”. Também se diz feliz pela polícia estar presente, como força de autoridade, para controlar os protestos, “às pessoas que estão a destruir eu digo-lhe para pararem. Estão a usar Nahel como desculpa”

"Estou cansada, não aguento mais, não consigo dormir, desliguei a televisão, desliguei tudo, não quero ouvir mais isto", declara Nádia.

Admite também que tem o seu “coração partido” e que quer o polícia culpado, quer quem esta a atacar os agentes de autoridade devem ser punidos.