Lucro da Galp sobe 21% para 508 milhões de euros no primeiro semestre

A Galp Energia aumentou o lucro em 21% nos primeiros seis meses do ano para 508 milhões de euros, devido a um “forte desempenho operacional” ainda que num “contexto menos favorável em termos petróleo, gás, eletricidade e refinação”. O negócio comercial (que inclui a venda de combustível nas bombas) registou um EBITDA de 139 milhões de euros no primeiro semestre, uma quebra homóloga de 9%. Mas, ao nível do segundo trimestre, a quebra face ao mesmo período do ano passado foi de 30%.

De acordo com as contas apresentadas ao mercado esta segunda-feira, a dívida registou uma queda de 38%, nos primeiros seis meses para 1,36 mil milhões de euros.

Tendo em conta o ajustamento do preço do petróleo houve uma quebra no negócio de extração. O EBITDA da área de upstream no segundo trimestre foi de 522 milhões de euros, uma quebra homóloga de 41%.

Mas muito diferente é o desempenho da área das renováveis e novos negócios. Se há um ano registava um prejuízo de cinco milhões, no primeiro semestre deste ano apresenta um lucro de 67 milhões de euros.

