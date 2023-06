Mali: ONU anuncia morte de "capacete azul" em ataque a uma patrulha. Não há portugueses envolvidos

Pelo menos um “capacete azul” da Missão Multidimensional Integrada de Estabilização da ONU no Mali (Minusma) morreu esta sexta-feira e quatro ficaram gravemente feridos num "ataque complexo" contra uma patrulha nos arredores da cidade de Ber (norte), anunciou a própria missão. O Ministério da Defesa confirmou à CNN Portugal que não há portugueses envolvidos.

Numa mensagem na rede social Twitter, a Minusma disse que a patrulha foi alvo de um ataque com um engenho explosivo artesanal, após o que os atacantes abriram fogo contra ela.

"As informações preliminares são de um 'capacete azul' morto e quatro gravemente feridos", detalhou a Minusma, sem atribuir a responsabilidade pelo ataque nem identificar a nacionalidade das vítimas.

Os “capacetes azuis" estão destacados no país desde 2013, embora as relações se tenham deteriorado na sequência dos golpes de Estado liderados por Assimi Goita em agosto de 2020 e julho de 2021 e dos adiamentos da junta militar no poder na definição de um calendário eleitoral para uma transição democrática.

O Mali e os restantes países do Sahel registaram um recrudescimento da violência, tanto radical islâmica, de grupos ligados à Al-Qaida e ao grupo extremista Estado Islâmico, como intercomunitária, o que levou a França e os países do G5 Sahel - Burkina Faso, Chade, Mali, Mauritânia e Níger - a intensificar as suas operações.