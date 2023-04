Nota da presidência na íntegra:

"O Presidente da República deslocou-se a Moçambique em março de 2022. A viagem foi tratada pela agência de viagens habitual, que terá feito várias diligencias e acabou por encontrar uma alternativa com a TAAG, via Luanda, no dia 23, mas o regresso de Moçambique acabou por se verificar a 21 de março de 2022, num voo regular da TAP (TP182). A Presidência da República nunca contactou a TAP, nem nenhum Membro do Governo sobre tal assunto. A Presidência da República nunca solicitou a alteração do voo da TAP, se tal aconteceu terá sido por iniciativa da agência de viagens. Tomámos conhecimento desta questão no dia 11 de fevereiro de 2002, quando a CEO da TAP perguntou ao Chefe da Casa Civil, num jantar no Eliseu, a convite do Presidente Macron, a propósito da Saison Croisée França Portugal, se Sexa PR tinha solicitado a mudança do voo da TAP de 24 de março, o que foi imediatamente desmentido."

em atualização