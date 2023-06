marcha lgbt

“Esta mãe que estão a ver aqui, perdeu o seu filho porque ele abandonou a cidade. Mas esta mãe foi à procura dele e encontrou-o na Alemanha”, começa por dizer Eulália Almeida, de 71 anos, na Assembleia Municipal do Porto. Refere-se a Sidney Almeida, agora com 29 anos, sobrinho que perfilhou quando este era ainda recém-nascido. Deixou Portugal após o ensino secundário, mas foi descoberto anos depois pela sua mãe adotiva, através da internet. Eulália, católica e assumidamente conservadora à data, não foi capaz de conter as lágrimas face a uma nova realidade que era, para si, impraticável: Sidney era homossexual e trabalhava como ator pornográfico.

À CNN Portugal, conta que, desde muito jovem, desejava ter uma família numerosa. Deve-se às boas memórias do tempo em que observava os seus sete irmãos a trabalhar na oficina do pai. À mesa também “era sempre uma alegria”.

Como era esperado das meninas naquela época, Eulália conheceu um homem, casou-se e engravidou pela primeira vez. Era o início da concretização de um sonho, mas durou pouco tempo. Para sua grande infelicidade, tratava-se de uma gravidez ectópica, e o primeiro filho não chegou a nascer. “À partida cortou-me logo as pernas, mas, passados dois anos, tentei novamente e tive a minha única filha biológica, a Sara”, relata. A possibilidade de ter uma grande família, no entanto, caiu por terra, quando foi forçada a realizar uma histerectomia.

Eis que, “quis o destino encarregar-se”, diz ela, levando o próprio irmão a pedir que tomasse conta do seu oitavo filho, que tinha acabado de nascer. “A minha cunhada tinha falecido e o bebé estava no hospital, com 27 semanas, a lutar pela vida”, conta. “A Segurança Social apresentou duas soluções: ou entregava o menino para adoção, ou este seria institucionalizado”. Eulália hesitou. Já não se julgava capaz de lidar novamente com as dificuldades da maternidade. O apoio da mãe e da filha, já com 13 anos, acabaram por a convencer.

O meu marido ficou aborrecido e disse que, se eu quisesse tomar conta do meu sobrinho que o mandasse vir, mas que tinha de fazer o papel de mãe e pai, porque ele não ia fazer nada. Eu assumi”, afirma.

Descreve Sidney como uma criança “muito turbulenta e hiperativa”, mas no que respeita à escola, possuía competências acima da média a informática, concluindo o 12.º com uma média de 20 valores.

Em relação à sua sexualidade, a mãe adotiva sabe que este terá sofrido de bullying por ser “mais afeminado”, mas garante que “nunca lhe passou pela cabeça que fosse homossexual”. “Não sei se era de eu andar muito ocupada com o meu trabalho, estar muito ligada à igreja, mas nunca me apercebi de nada”, justifica-se. “Digo, muito sinceramente, que eu nem sequer sabia o que era sexualidade. Para mim, era amor entre homem e uma mulher, mas agora sei que vai muito mais além disso”.

Sidney já se encontrava na Alemanha, Eulália dava aulas de catequese e trabalhava nos escuteiros, mas nunca o visitou. Sabia que o filho se encontrava bem, de acordo com o que a sua outra filha lhe ia contando, mas tudo mudou quando foi abordada por uma colega de trabalho. “Levou-me para casa dela para ler uma entrevista dele, cujoo título era ‘Hoje é que a casa vem abaixo’”, relata. “Fiquei a saber que o meu filho era homossexual e fazia filmes na VCI. Eu era tão ingénua que perguntava ‘o que é que o meu filho vai fazer para a VCI? Tirar fotografias aos carros?’”. “Nojo terrível”, diz ter sentido, à medida que ia descobrindo mais detalhes sobre a vida do seu filho de coração.

O documentário “Até que o porno nos separe”, lançado em 2018 por Jorge Pelicano, conta a história dos dois. Numa das cenas, vemos Eulália, visivelmente desesperada, de olhos postos no ecrã. Os seus óculos refletem imagens de Sidney, nas redes sociais, completamente nu com outros homens e nos mais variados cenários. Ao mesmo tempo, fala-lhe através da caixa de mensagens, manifestando a sua dor. Exige uma explicação, mas essa tardou a chegar. “Dizia-lhe que era um porco, que eu não merecia isto, que mais ninguém o quis a não ser eu”, assume à CNN. “Não respondeu e, no dia seguinte, a mensagem foi ainda mais pesada: ‘não prestas, vais ser um inútil’”. O silêncio persistiu. À terceira vez, afirma ter sido bloqueada.

Cada foto era pior do que a outra. Comecei a ficar mal, a enfraquecer, não conseguia lidar com isto”, junta.

Foi a pedido de Sara, prima e irmã adotiva de Sidney, que o jovem acabou por contactar a mãe, convidando-a a encontrar-se consigo na Alemanha. Lá, apresentou-lhe o seu mundo: os amigos, os locais que frequentava, o trabalho, os patrões. O ódio que Eulália sentia foi desaparecendo a cada dia.

“Eu ia com tantas pedras para lhe atirar, mas quando vi que era feliz, rodeado de pessoas que gostavam dele, que a entidade patronal o adorava, eu percebi que eu é que tinha de mudar”, conta.

Hoje apresenta-se como “uma mãe AMPLOS” – Associação de Mães e Pais pela Liberdade de Orientação Sexual e Identidade de Género – há mais de 10 anos, e lembra a promessa que outrora fez ao seu filho: “Vais ter o meu apoio. A partir de agora, vou ser ativista pelos direitos LGBTQIA+”.

Eulália mudou por amor, e por amor subiria ao púlpito da Assembleia Municipal do Porto, no dia 26 de junho deste ano, para contar esta história. A voz trémula e expressão carregada são agora repetidamente partilhadas nas redes sociais. As suas palavras são, para muitos, uma inspiração, ou um símbolo de coragem.