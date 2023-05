Morreu a cantora Rita Lee, confirmou a família através de um comunicado publicado nas redes sociais. A artista brasileira de 75 anos morreu "cercada de todo o amor da sua família", na cidade de São Paulo.

O velório acontecerá numa cerimónia aberta ao público, no Planetário do Parque Ibirapuera, nesta quarta-feira, das 10:00 às 17:00 locais.

“De acordo com a vontade de Rita, seu corpo será cremado. A cerimónia será particular. Nesse momento de profunda tristeza, a família agradece o carinho e o amor de todos”, conclui o comunicado.

Ainda hoje são várias as músicas que muitos sabem de cor. Exemplos disso são temas como "Banho de Espuma" ou "Flagra".

A cantora tinha sido diagnosticada com um cancro do pulmão em 2021, sendo que, desde então, vinha realizando vários tratamentos para a doença.

Rita Lee ajudou a levar a revolução do rock ao Brasil, misturando-o com o tropicalismo, o que foi particularmente visível na banda "Mutantes", um dos símbolos do rock brasileiro.

Durante os quase 60 anos de carreira, a "rainha do rock brasileiro", como muitos a conhecem, teve vários êxitos, seja em conjuntos, seja a solo.