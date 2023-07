Morreu Sinéad O'Connor

Sinéad O'Connor morreu esta quarta-feira, aos 56 anos, avança o The Irish Times. Não é, no entanto, conhecida a causa da morte.

A cantora irlandesa ficou conhecida pela canção "Nothing Compares 2 U", que chegou ao top da Billboard Music Awards, em 1990.

No início deste ano, Sinéad O'Connor recebeu o prémio de Álbum Clássico Irlandês, com "I Do Not Want What I Haven't Got". A cantora foi aplaudida de pé, quando dedicou o prémio a "todos e cada um dos membros da comunidade de refugiados da Irlanda". "És muito bem-vindo à Irlanda. Gosto muito de ti e desejo-te felicidades", acrescentou, à data.

Sinéad O'Connor deixa três filhos, depois de ter perdido um deles, Shane, de apenas 17 anos, no ano passado, após anos de luta contra problemas de saúde mental, de acordo com o The Sun.

Oriunda de Dublin, a cantora, que nasceu em 1956, tornou-se um dos nomes mais conhecidos da música pop irlandesa e também mundial na década de 90.