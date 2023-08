Autoridade de Aviação Civil russa anuncia que Prigozhin ia a bordo de avião que caiu perto de Moscovo - e divulga os restantes nomes

O nome de Yevgeny Prigozhin está no manifesto de voo do avião que se despenhou a norte de Moscovo, quando fazia a ligação entre a capital russa e São Petersburgo.

De acordo a Autoridade de Aviação Civil (Rosaviatsiya) também Dmitry Utkin, fundador do Grupo Wagner, estava a bordo do avião.

Aquela autoridade anunciou ainda as mortes dos seguintes passageiros: Propustin Sergey, Makaryan Evgeniy, Totmin Aleksandr, Chekalov Valeriy e Matuseev Nikolay.

Até ao momento as autoridades anunciaram a recuperação de oito dos corpos, sendo que ainda não foram identificadas as vítimas mortais já encontradas.

Além dos sete passageiros morreram também os três membros da tripulação.

O avião em que seguia Yevgeny Prigozhin despenhou-se por volta das 18:40 locais (menos duas horas em Lisboa) quando fazia a ligação entre Moscovo e São Petersburgo. "De acordo com o Ministério das Emergências, o avião privado Embraer Legacy caiu perto da vila de Kuzhenkino, na região de Tver, num voo de Moscovo para São Petersburgo. Havia dez pessoas a bordo, incluindo três membros da tripulação. De acordo com a informação preliminar, todas as pessoas a bordo morreram", de acordo com o comunicado citado pela RIA Novosti.

O Comité de Investigação da Rússia já confirmou que foi aberto uma "investigação criminal" à queda do Embraer, baseando-se no artigo 263 do Código Penal da Federação Russa, que envolve violações às regras de segurança e de operação do tráfego aéreo. Uma equipa daquele organismo encaminhou-se para o local. "Todas as análises forenses vão ser feitas, trata-se de um conjunto de ações de investigação para descobrir as causas do acidente", pode ler-se num comunicado do Comité.

À parte disso também as autoridades de aviaçãoe estão a investigar o caso: "Foi iniciada uma investigação à queda do Embraer na região de Tver. De acordo com a lista de passageiros, o primeiro e o último nome de Yevgeny Prigozhin estão na lista", refere a Rosaviatsia.

Entretanto, a Casa Branca já confirmou que o presidente dos Estados Unidos foi informado sobre o que está a acontecer. Sem tecer mais comentários, o porta-voz do Conselho Nacional de Segurança da presidência disse apenas que "ninguém deve ficar surpreendido" caso se confirme a morte do líder dos mercenários.

Yevgeny Prigozhin, cujo grupo lutou na Ucrânia durante vários meses, organizou uma rebelião contra o presidente da Rússia, Vladimir Putin, tendo acabado por desistir quando ia a caminho de Moscovo. O Grupo Wagner acabou por ser deslocado para a Bielorrússia, mas o paradeiro do seu líder foi uma dúvida constante desde então.

Num vídeo recente, Yevgeny Prigozhin aparecia naquilo que parecia ser a savana africana, sendo que as próprias declarações do antigo aliado de Vladimir Putin apontavam nesse sentido.