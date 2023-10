Paga uma renda de 500€? Prepare-se para gastar mais 416€ em 2024 (pode fazer aqui a simulação do seu caso)

⇔

Exemplo 1: uma renda de 500€ em 2023 vai passar para 534,70€ no próximo ano. Isso representa mais 416,4€ ao fim do ano, ou seja, é quase um 13.º mês face a 2023. Exemplo 2: uma renda de 1000€ vai passar para 1069,40€ - são mais 69,40€ por mês, o que dá 832,80€ a mais entre 2023 e 2024. Ou seja, quase uma 13.ª renda.

O Instituto Nacional de Estatística divulgou em setembro o valor que serve de base para o cálculo do coeficiente de atualização anual das rendas. O número fixou-se nos 6,94. Esta quinta-feira, o Governo anunciou que não vai fazer no próximo ano o que fez de 2022 para 2023. Portanto: as rendas vão aumentar 6,94% a partir de janeiro de 2024 (mas estão previstos alguns apoios para os arrendatários - veja aqui quais e com que regras).

Refira-se que as rendas em 2023 deviam ter aumentado 5,43% mas o Executivo liderado por António Costa decidiu impor um limite de 2%, compensando os senhorios da diferença através da via fiscal.

Para que possa fazer as suas contas, a CNN Portugal desenvolveu um simulador em que lhe mostramos quanto vai aumentar a sua renda.

Em baixo pode consultar uma versão em Excel ou descarregá-la AQUI (se estiver em Windows sugerimos que use o Excel ou o Google Sheets; se estiver em Mac sugerimos o Excel, Google Sheets ou Apple Numbers; se estiver em iPhone ou iPad, descarregue o ficheiro e depois use o Excel, Google Sheets ou Apple Numbers; se estiver em Android, descarregue o ficheiro e depois use o Excel ou o Google Sheets).