Um tornado atingiu os estados norte-americanos do Mississippi e Alabama na sexta-feira à noite e causou pelo menos 14 mortos, destruindo edifícios e cortando o abastecimento de energia em algumas áreas, informou a ABC News, citando as autoridades federais locais.

O Hospital Comunitário Sharkey-Issaquena no lado oeste de Rolling Fork, no condado, foi danificado.

A polícia local informou sobre fugas de gás e pessoas presas em pilhas de escombros, de acordo com o Vicksburg News.

O governador do Mississipi, Tate Reeves, escreveu na rede social Twitter na sexta-feira à noite que as equipas de busca e salvamento estavam ativas e que estavam a ser enviadas mais ambulâncias e bens de emergência para as pessoas afetadas.

