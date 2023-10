Sobe para sete número de mortos no incêndio numa discoteca em Espanha

Pelo menos sete pessoas morreram num incêndio numa discoteca em Atalayas, Murcia, em Espanha. Os óbitos foram confirmados pelos serviços de emergência, avança o município de Murcia no X (antigo Twitter). Antes, as autoridades tinham confirmado seis vítimas mortais.

🔴 ACTUALIZACIÓN



Los servicios de emergencias amplían a siete los fallecidos en el incendio de la discoteca Teatre, en Atalayas.



Continúan los trabajos para asegurar la zona. https://t.co/6P2ytKtHBj — Ayuntamiento de Murcia (@AytoMurcia) October 1, 2023

O alerta para o incêndio foi dado pelas seis da manhã - menos uma hora em Lisboa - adianta o El Mundo. Há ainda pelo menos quatro feridos a registar, por inalação de fumos, e os serviços de emergência admitem que possa haver mais cadáveres no interior do edifício da discoteca Teatre, popular espaço de diversão noturna na região.

Os feridos são duas mulheres de 22 e 25 anos e dois homens de 41 e 45 anos.

As autoridades procuram ainda um grupo de oito amigos que festejavam um aniversário na discoteca, não sendo claro se algum dos que estão por localizar se encontra entre as vítimas mortais já contabilizadas.

El concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, está coordinando el dispositivo junto a los servicios de emergencias.

Los heridos ya han sido trasladados a los hospitales y los bomberos continúan trabajando para esclarecer el número de desaparecidos. pic.twitter.com/2pSaSAUG4V — Ayuntamiento de Murcia (@AytoMurcia) October 1, 2023

Para o local foram mobilizadas várias ambulâncias e os trabalhos continuam, numa tentativa de localizar os desaparecidos dentro das instalações da discoteca. O incêndio já foi considerado extinto.

A imprensa espanhola adianta que as chamas poderão ter começado no teto da discoteca e que as autoridades policiais já estão no local para determinar a origem do fogo.

O município de Murcia já disponibilizou instalações com unidades de apoio psicológico para os familiares e amigos das vítimas e para os afetados pelo incêndio.