Perseguição acaba com sete militares da GNR feridos

Uma perseguição da GNR a uma viatura furtada, entre Alpendurada, no Marco de Canaveses e as Termas de São Vicente, em Penafiel, feriu este domingo à tarde sete militares, disse à Lusa fonte daquela força militar.

Segundo explicou a fonte, a perseguição começou depois do carro em que seguiam uma mulher de 29 anos e dois homens, de 32 e 46 anos, que foram detidos, ter sido dado como furtado em Alpendurada e localizado pela GNR ainda naquela localidade, no distrito do Porto.

“Uma vez dado o alerta do furto foram acionados os postos [da GNR] da área, a viatura foi localizada mas não parou e iniciou-se a perseguição. Na zona de Entre-os-Rios a viatura abalroou uma das nossas viaturas, depois seguiu para as Termas de S. Vicente, entrou em contramão numa rotunda e bateu numa outra viatura”, contou a fonte.

A mesma fonte explicou que “depois deste segundo abalroamento a viatura foi intercetada em Penafiel e os ocupantes fugiram a pé, tendo-se iniciado uma perseguição apeada”.

Dois dos suspeitos “foram logo detidos mas um terceiro fugiu para uma zona de ravinas e foi mais tarde apanhado”.

“Quatro dos militares feridos estavam dentro das viaturas abalroadas e os outros três acabaram feridos por causa da resistência à detenção dos indivíduos. Todos tiveram ferimentos ligeiros, foram ao hospital e já tiveram alta”, disse.

Os três detidos vão, na segunda-feira, ser presentes ao Tribunal Judicial de Penafiel para primeiro interrogatório.