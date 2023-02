Um homem russo, que foi multado por ter descrito um sonho que teve com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, voltou a ser sancionado pelas autoridades russas por dar entrevistas aos meios de comunicação, nas quais descreveu novamente o incidente.

Ivan Losev chamou a atenção das autoridades russas quando, em dezembro, descreveu nas redes sociais um sonho que o tribunal considerou "descredibilizar" as forças armadas russas. Recebeu uma multa de 30 mil rublos, cerca de 393 euros.

Um mês depois, o jovem voltou a ser multado. com duas acusações de descredibilizar o exército russo, devido a uma entrevista com a BBC e outra com a TV Rain, nas quais voltou a relatar o sonho que contou nas redes sociais. Desta vez, a multa foi de 35 mil rublos, aproximadamente 460 euros.

Na publicação no Instagram, o homem natural da cidade siberiana de Chita revelou ter sonhado com a sua mobilização e a transferência para um campo de treino, onde foi integrado numa unidade militar. Enquanto treinavam, as forças armadas ucranianas, comandadas pessoalmente por Volodymyr Zelensky, lançaram um poderoso ataque.

As tropas russas não terão tido tempo de reagir. Acabaram todos algemados, prestes a serem executados por Zelensky e os seus soldados. Até ao momento em que o presidente ucraniano, ao passar por Ivan Losev, reconhece-o e dirige-lhe a palavra.

"'Oh, eu vi as suas histórias no Instagram, glória à Ucrânia!', disse Zelensky. E eu respondi-lhe: 'Glória aos heróis!'. Zelensky bateu-me alegremente no ombro e disse: 'Deixem-no ir, disparem contra todos os outros.", escreveu o homem numa publicação posteriormente apagada.

Acabado de escapar a um massacre, Ivan Losev terá aproveitado a ocasião para atualizar as redes sociais e pediu autorização a Zelensky para tirar uma selfie.

“E conforme estamos ali com ele, a olhar para tudo aquilo, eu disse-lhe: 'Posso tirar uma selfie consigo para o Instagram?' Zelensky diz: 'Pode.'", escreveu.